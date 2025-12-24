Quang Tuấn tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ ca sĩ

Chiều 23.12, sự kiện ra mắt phim Thiên đường máu được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Hoàng Trinh, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Sỹ Toàn, ca sĩ Hoài Lâm, diễn viên Đình Hiếu…

Quang Tuấn kể về những cảnh quay khó khi tham gia phim Thiên đường máu Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ tại sự kiện, Quang Tuấn cho biết đây là dự án mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: một mặt anh muốn tham gia, nhưng có những ngày không muốn đến phim trường. Lý giải về điều này, chồng Linh Phi chia sẻ: “Tôi rất sợ cảm giác những ngày lên set quay, đặc biệt là những cảnh bị treo ngược, thả từ trên cao hay phải chui cống. Có lúc tôi cảm thấy mình không chịu nổi nữa, muốn thoát vai và tính kêu cắt đi", nam diễn viên chia sẻ.

Kể thêm về những cảnh quay khiến bản thân bị ám ảnh, Quang Tuấn cho biết có một phân cảnh anh bị treo ngược, vì không kiểm soát được đã lao thẳng đầu xuống đất. Tuy nhiên, anh thấy may mắn có hai diễn viên đóng thế vào đỡ kịp thời, cứu mình một mạng.

Anh cũng tiết lộ, đây là bộ phim bản thân rất tâm đắc và hy vọng sẽ được lan tỏa để có thể cảnh tỉnh mọi người không rơi vào những trường hợp đau lòng như thế. Một thông tin cũng được Quang Tuấn bật mí, khi nhận kịch bản này cả hai vợ chồng cùng đọc và rất thích. Người bạn đời cũng khuyến khích nam diễn viên tham gia dự án này.

Quang Tuấn được vợ động viên khi tham gia phim về nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" Ảnh: ĐPCC

Là diễn viên, điều Quang Tuấn chỉ trăn trở khi không có được vai diễn hay hoặc một dự án tốt. Anh bộc bạch: “Nhưng mấy cô chú, anh chị từng khuyên tôi cứ cố gắng hết sức, mọi thứ sẽ trả về đúng với vị trí của nó. Tôi vẫn đang đi theo lời dạy đó và cảm thấy may mắn khi ở độ tuổi này mà vẫn được các cô chú dõi theo. Thậm chí vai nào tôi đóng không hay các cô chú sẽ gọi điện la. Đó là những lời cảnh tỉnh để tôi xem lại cách diễn xuất của mình”.

Quang Tuấn nói về hôn nhân

Năm 2025, Quang Tuấn tất bật với công việc khi góp mặt trong nhiều dự án phim, đồng thời thử sức ở gameshow. Khi được hỏi về việc cân bằng thời gian cho gia đình, nam diễn viên nói bản thân may mắn vì công việc được vợ sắp xếp chu toàn. Những lúc rảnh, anh tranh thủ về chơi với con. Hay khi ở phim trường, Quang Tuấn sắp xếp để gọi điện trò chuyện. Nhờ vậy, nam diễn viên vừa có thể làm tròn trách nhiệm công việc, vừa được quan sát hành trình khôn lớn của các bé.

Quang Tuấn và NSƯT Hạnh Thúy tại sự kiện công bố phim Ảnh: ĐPCC

Quang Tuấn dành những lời “có cánh” khi nhắc về người bạn đời, khi cả hai duy trì hôn nhân viên mãn bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Nam diễn viên khẳng định nếu không có vợ, bản thân sẽ không có được những “quả ngọt” như hiện tại. Lý giải về điều này, anh chia sẻ chính Linh Phi là người cân bằng công việc, đồng thời cô còn đọc kịch bản, mang đến cho chồng những góc nhìn mới về nhân vật, giúp quá trình nhập vai của anh suôn sẻ hơn.

Từng là ca sĩ, MC, việc Linh Phi gác lại đam mê để chu toàn cho gia đình đôi lúc khiến Quang Tuấn tiếc nuối. Anh nói bản thân đôi khi được nghỉ khoảng 1 tháng là đã nhớ khán giả, từ đó hiểu hơn những hy sinh của vợ để xây dựng tổ ấm. “Tôi cảm thấy đó là sự thiệt thòi của vợ và tôi biết ơn vì điều đó. Có những lúc đạo diễn mời Linh Phi đi đóng phim, nhưng cô ấy không nhận lời. Đôi khi tôi nói vợ cứ trải nghiệm, tôi sẽ ở nhà cùng với bảo mẫu chăm em bé. Nhưng vợ tôi nói rằng bây giờ tôi đi rồi, mà vợ đi nữa thì con sẽ bị thiệt thòi”, nam diễn viên chia sẻ.