Không nhận ra Hoài Lâm và Quang Tuấn

Trong đoạn clip được chia sẻ, hai nhân vật chính do Quang Tuấn và Hoài Lâm thủ vai xuất hiện trong khung hình chật hẹp, tối tăm của đường cống ngầm. Trên khắp cơ thể họ là những vết thương, còn ánh mắt vừa dò xét vừa sợ hãi. Điểm nhấn trong tay họ là một chiếc bật lửa nhỏ được thắp lên yếu ớt. Chi tiết đó nhằm khắc họa rõ hành trình sinh tồn của cả hai.

Hình ảnh gây ấn tượng của Quang Tuấn và Hoài Lâm trong phim mới ẢNH: ĐPCC

Đặc biệt, dòng chữ “việc nhẹ lương cao - đi dễ khó về” như phơi bày hiện thực xã hội đằng sau lời mời gọi đầy cám dỗ của những đường dây lừa đảo lao động ra nước ngoài. Từ đó nhà sản xuất khơi dậy câu hỏi: “Đằng sau những 'thiên đường việc nhẹ lương cao' là bao nhiêu số phận bị đày đọa? Và giữa ranh giới tưởng là thiên đường nhưng thực chất là địa ngục ấy ai may mắn để có thể sống sót quay trở về?”.

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, hình ảnh trên cũng là một trong những phân cảnh quan trọng trong bộ phim. Bối cảnh này được quay tại một chung cư tại TP.HCM. Trong phân cảnh này, Quang Tuấn và Hoài Lâm mất nhiều giờ đồng hồ quay phim dưới một đoạn cống ngầm, phía dưới là dòng nước đen thui, còn ở trên mỗi khi đạo diễn hô diễn là nước được bơm xối xả. Ngoài ra, tổ thiết kế còn chuẩn bị rất nhiều chuột để lột tả được ý đồ của cảnh quay.

Hoài Lâm và Quang Tuấn tiết lộ hậu trường đóng phim

Ở phân cảnh này, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đòi hỏi rất cao, cả hai diễn viên liên tục phải dầm mình trong nước lạnh, quay đi quay lại rất nhiều lần để có những khung hình lột tả đúng tâm lý nhân vật và đường dây câu chuyện. Vì không gian rất chật chội, suốt quá trình làm việc, cả Quang Tuấn và Hoài Lâm không thể đứng thẳng người mà luôn phải trong tư thế cúi hoặc ngồi xổm trên mặt nước. Trước khi bắt đầu phân cảnh này, cả hai cũng liên tục phải dùng nước để làm ướt cơ thể, lấm lem bùn.

Việc ngâm mình trong nước cống để quay phim là một trải nghiệm khó quên đối với cả hai ẢNH: ĐPCC

"Tôi không sợ nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh, nổi da gà", diễn viên Quang Tuấn chia sẻ trong thời gian nghỉ giữa cảnh quay. Anh cho biết, dù từng đóng phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có cảnh chui hầm trong không gian còn chật chội hơn nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chui cống đóng phim. Nam diễn viên kể thêm: “Trong đó có rất nhiều thứ như rác bẩn, chuột, gián. Ngay cả khi hoàn thành cảnh quay về nhà tắm xong tôi vẫn có cảm giác ngứa. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời”.

Trong khi đó, Hoài Lâm cho biết dù đã tham gia một số bộ phim trước đó nhưng vai diễn lần này mang đến cho anh thử thách và độ khó cao. “Những phân cảnh diễn cùng anh Tuấn tôi được chỉ bảo và động viên rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi cũng giữ được mạch cảm xúc và tâm lý nhân vật theo đúng yêu cầu từ đạo diễn”, Hoài Lâm chia sẻ thêm.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng cho biết đây là dự án thử thách lớn nhất đối với anh. Gần như từng phân cảnh, các diễn viên và toàn bộ ê kíp đều phải căng mình, tập trung cao độ để có thể hoàn thành tốt nhất, nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp của bộ phim đến khán giả.