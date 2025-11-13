Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Không nhận ra Hoài Lâm và Quang Tuấn

Thạch Anh
Thạch Anh
13/11/2025 21:22 GMT+7

Hình ảnh Hoài Lâm và Quang Tuấn người chi chít vết thương trong hình ảnh được hé lộ của phim 'Thiên đường máu' khiến nhiều người tò mò.

Trong đoạn clip được chia sẻ, hai nhân vật chính do Quang Tuấn và Hoài Lâm thủ vai xuất hiện trong khung hình chật hẹp, tối tăm của đường cống ngầm. Trên khắp cơ thể họ là những vết thương, còn ánh mắt vừa dò xét vừa sợ hãi. Điểm nhấn trong tay họ là một chiếc bật lửa nhỏ được thắp lên yếu ớt. Chi tiết đó nhằm khắc họa rõ hành trình sinh tồn của cả hai.

Hoài Lâm tái xuất điện ảnh, ngâm mình trong nước cống quay phim - Ảnh 1.

Hình ảnh gây ấn tượng của Quang Tuấn và Hoài Lâm trong phim mới

ẢNH: ĐPCC

Đặc biệt, dòng chữ “việc nhẹ lương cao - đi dễ khó về” như phơi bày hiện thực xã hội đằng sau lời mời gọi đầy cám dỗ của những đường dây lừa đảo lao động ra nước ngoài. Từ đó nhà sản xuất khơi dậy câu hỏi: “Đằng sau những 'thiên đường việc nhẹ lương cao' là bao nhiêu số phận bị đày đọa? Và giữa ranh giới tưởng là thiên đường nhưng thực chất là địa ngục ấy ai may mắn để có thể sống sót quay trở về?”.

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, hình ảnh trên cũng là một trong những phân cảnh quan trọng trong bộ phim. Bối cảnh này được quay tại một chung cư tại TP.HCM. Trong phân cảnh này, Quang Tuấn và Hoài Lâm mất nhiều giờ đồng hồ quay phim dưới một đoạn cống ngầm, phía dưới là dòng nước đen thui, còn ở trên mỗi khi đạo diễn hô diễn là nước được bơm xối xả. Ngoài ra, tổ thiết kế còn chuẩn bị rất nhiều chuột để lột tả được ý đồ của cảnh quay. 

Hoài Lâm và Quang Tuấn tiết lộ hậu trường đóng phim

Ở phân cảnh này, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đòi hỏi rất cao, cả hai diễn viên liên tục phải dầm mình trong nước lạnh, quay đi quay lại rất nhiều lần để có những khung hình lột tả đúng tâm lý nhân vật và đường dây câu chuyện. Vì không gian rất chật chội, suốt quá trình làm việc, cả Quang Tuấn và Hoài Lâm không thể đứng thẳng người mà luôn phải trong tư thế cúi hoặc ngồi xổm trên mặt nước. Trước khi bắt đầu phân cảnh này, cả hai cũng liên tục phải dùng nước để làm ướt cơ thể, lấm lem bùn.

Hoài Lâm tái xuất điện ảnh, ngâm mình trong nước cống quay phim - Ảnh 2.
Hoài Lâm tái xuất điện ảnh, ngâm mình trong nước cống quay phim - Ảnh 3.

Việc ngâm mình trong nước cống để quay phim là một trải nghiệm khó quên đối với cả hai

ẢNH: ĐPCC

"Tôi không sợ nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh, nổi da gà", diễn viên Quang Tuấn chia sẻ trong thời gian nghỉ giữa cảnh quay. Anh cho biết, dù từng đóng phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có cảnh chui hầm trong không gian còn chật chội hơn nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chui cống đóng phim. Nam diễn viên kể thêm: “Trong đó có rất nhiều thứ như rác bẩn, chuột, gián. Ngay cả khi hoàn thành cảnh quay về nhà tắm xong tôi vẫn có cảm giác ngứa. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời”.

Trong khi đó, Hoài Lâm cho biết dù đã tham gia một số bộ phim trước đó nhưng vai diễn lần này mang đến cho anh thử thách và độ khó cao. “Những phân cảnh diễn cùng anh Tuấn tôi được chỉ bảo và động viên rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi cũng giữ được mạch cảm xúc và tâm lý nhân vật theo đúng yêu cầu từ đạo diễn”, Hoài Lâm chia sẻ thêm.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng cho biết đây là dự án thử thách lớn nhất đối với anh. Gần như từng phân cảnh, các diễn viên và toàn bộ ê kíp đều phải căng mình, tập trung cao độ để có thể hoàn thành tốt nhất, nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp của bộ phim đến khán giả.

Tin liên quan

Hoài Lâm nói gì khi trở lại điện ảnh sau biến cố sức khỏe?

Hoài Lâm nói gì khi trở lại điện ảnh sau biến cố sức khỏe?

Trở lại màn ảnh rộng với 'Thiên đường máu', Hoài Lâm bật mí đây là vai diễn khó đòi hỏi bản thân phải nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn.

Khám phá thêm chủ đề

Hoài Lâm Quang Tuấn Thiên đường máu ca sĩ Hoài Lâm điện ảnh Hoàng Tuấn Cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận