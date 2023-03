Vong nhi gây tranh cãi, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường than “khó”

Sau phim Nhà không bán được ra mắt vào đầu năm 2022, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường tiếp tục ra mắt Vong nhi, một dự án điện ảnh thuộc thể loại kinh dị tâm lý. Bộ phim được ấp ủ và chắp bút bởi NSƯT - Biên kịch Hạnh Thúy trong suốt 7 năm, dựa trên quá trình sản xuất chương trình Giữ lấy mầm sống, talk show với bác sĩ, người trong cuộc nhằm thay đổi nhận thức, quan điểm về vấn nạn nạo phá thai. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chủ yếu lồng ghép yếu tố tâm linh, mối quan hệ nhân quả nhằm khai thác nỗi sợ tinh thần và thức tỉnh khán giả về vấn đề nạo phá thai bừa bãi.

FBNV

Trên thế giới, đã xuất hiện nhiều bộ phim lấy đề tài vong nhi trả thù như Dark Water (2002), The Ring (2002), Ju-on: The Grudge (2002), The Unborn Child (2011), Unborn (2022),... hoặc một bộ phim phản ánh nạn phá thai đã giành giải Sư tử vàng năm 2021 - Happening. Nhưng đây là lần đầu tiên chủ đề nạo phá thai được đưa lên màn ảnh rộng Việt Nam qua Vong nhi.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã tập trung khai thác bi kịch và nỗi đau của nhân vật trong việc chống chọi với nỗi ám ảnh bởi những giọt máu từng bị bỏ rơi. Từ đó, bộ phim nhận được sự chú ý và đồng cảm từ nhiều khán giả.

Bên cạnh chủ đề phim thu hút, Vong nhi còn quy tụ dàn diễn viên nổi trội như Lê Phương, Quốc Huy, Nhật Kim Anh, Lê Trang, Hạnh Thúy,… Tuy nhiên, dàn diễn viên vẫn gặp nhiều tranh cãi về lời thoại gượng gạo, chưa mang yếu tố điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, kịch bản phim bị đánh giá còn lan man, chưa có sự liên kết các tuyến nhân vật, phong cách hù dọa bị rơi vào lối mòn. Đáng chú ý, cách tạo hình nhân vật Thảo (do Lê Phương thủ vai) đã tạo nên luồng tranh cãi về quyền tự do phá thai của phụ nữ, khiến khán giả không đồng tình với bộ phim mang lại.