Lần đầu đóng điện ảnh, cát sê của Nguyễn Văn Chung ra sao?

Được biết đến là tác giả của loạt ca khúc đình đám như Mưa của ngày xưa, Nhật ký của mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình… việc Nguyễn Văn Chung góp mặt trong phim điện ảnh Ốc mượn hồn gây bất ngờ cho khán giả. Cụ thể, anh đảm nhận vai Mạnh - một tài phiệt khét tiếng trên thương trường nhưng lại vô cùng ấm áp và cưng chiều con gái Diễm Quỳnh (Anh Phạm thủ vai). Ủng hộ đam mê nghệ thuật của con, ông thậm chí âm thầm chi một số tiền khổng lồ để mang về vai diễn mơ ước cho Diễm Quỳnh.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ về vai trò mới

Tạo hình của Nguyễn Văn Chung trong Ốc mượn hồn Ảnh: NSX

Được biết, để có được cái gật đầu của nhạc sĩ này, nhà sản xuất đã mất không ít thời gian thuyết phục. Bản thân Nguyễn Văn Chung vốn quen thuộc với khán giả qua những bản ballad da diết, các ca khúc thiếu nhi hay gần đây nhất là bản hit hơn 10 tỉ lượt xem, nên việc hóa thân thành tài phiệt khét tiếng là một quyết định táo bạo. Phía nhà sản xuất cho biết chính kịch bản khai thác sâu vào tình cảm cha con đã trở thành "chìa khóa" phá vỡ sự e ngại ban đầu, bởi ở ngoài đời, Nguyễn Văn Chung là một người cha hết lòng vì các con.

Chia sẻ về quyết định lấn sân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Ban đầu tôi từ chối vì diễn xuất hoàn toàn không phải là thế mạnh của mình, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả một ê kíp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự kiên trì thuyết phục của nhà sản xuất và đặc biệt là chiều sâu tâm lý của nhân vật ông Mạnh đã giữ tôi lại”.

Theo Nguyễn Văn Chung, nhân vật ông Mạnh là một tài phiệt có thể dùng tiền mua mọi thứ, nhưng đằng sau đó là tình yêu thương của một người cha luôn muốn bảo bọc con gái khỏi những tổn thương. “Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tôi mong muốn được thể hiện một nhân vật thật thú vị, mang chính tâm lý bảo vệ con cái của một người cha ngoài đời thực vào nhân vật, hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thật".

Ốc mượn hồn là tác phẩm mới của Đinh Tuấn Vũ. Ngoài Nguyễn Văn Chung hay Anh Phạm, phim còn có sự góp mặt của Quốc Trường, Tiểu Vy, Yên Đan… dự kiến ra rạp vào ngày 5.6 Ảnh: NSX

Bàn về cát sê, Nguyễn Văn Chung cho biết đây là con số khiến bản thân từng nghĩ đây là một bộ phim kinh phí thấp. Tuy nhiên khi xem những hình ảnh đầu tiên, anh nhận ra đạo diễn đã dồn tài chính để tạo nên những gì tốt nhất cho dự án này. "Với tôi, được tham gia một dự án mặc dù mình nhận ít tiền nhưng nhiều tâm huyết còn đáng quý hơn. Bản thân tôi khi làm âm nhạc cũng vậy. Có những dự án không mang lại doanh thu nhiều nhưng mang lại cho tôi ý nghĩa, niềm vui khi làm nghề", anh trải lòng.

Về phần Anh Phạm, nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội đóng cặp cùng Nguyễn Văn Chung trong một tuyến nhân vật mang tính bản lề của phim. Đánh giá về "người cha màn ảnh" của mình, Anh Phạm chia sẻ: "Đóng chung với anh Nguyễn Văn Chung mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù anh luôn tự nhận mình là tân binh trên màn ảnh rộng, nhưng thực tế anh Chung có bản năng rất nhạy bén trong diễn xuất và vô cùng tình cảm. Anh ấy bắt nhịp cực kỳ nhanh không chỉ với tôi mà còn với các bạn diễn khác”.

Chia sẻ một kỷ niệm vui khi làm việc với nhạc sĩ 8X, Anh Phạm kể: "Anh Chung là một người rất hướng về gia đình. Có lần dù đang bận rộn trên trường quay, anh ấy vẫn không quên gọi điện đặt gà cho con trai ở nhà. Trái ngược với vai diễn trên phim, ngoài đời anh vô cùng hài hước, luôn biết cách trêu đùa và tạo không khí thoải mái cho tất cả mọi người trong đoàn".