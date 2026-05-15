Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra sao sau cơn sốt ca khúc tỉ view?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận góp mặt trong dự án phim Ốc mượn hồn, dự kiến ra rạp ngày 5.6. Theo chia sẻ từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, quyết định mời nam nhạc sĩ 8X tham gia dự án là một sự tính toán kỹ lưỡng. Anh cho biết sự “lột xác” và nét duyên dáng của Nguyễn Văn Chung hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc mới mẻ cho câu chuyện đầy kịch tính trong phim.

Đinh Tuấn Vũ cũng bất ngờ trước khả năng thích nghi của tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong vai trò diễn viên. Anh chia sẻ: "Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến tôi hoàn toàn yên tâm bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp. Anh ấy có khả năng quan sát và bắt nhịp với ống kính rất nhanh, đôi khi chỉ qua một vài lời gợi ý nhỏ là đã có thể lột tả đúng tinh thần nhân vật mà tôi mong muốn”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngại thử sức ở những vai trò khác nhau

Về phần mình, Nguyễn Văn Chung hào hứng với lần chạm ngõ điện ảnh này. Nhạc sĩ cho biết đây là một trải nghiệm thú vị, đồng thời chia sẻ thêm: “Tôi không nghĩ mình là diễn viên, chủ yếu là muốn thử cuộc sống và công việc của một diễn viên là thế nào, có những khó khăn và thử thách gì, có những niềm vui nào với nghề. Càng biết, tôi càng thêm quý mến và trân trọng sự lao động của các bạn ấy. Trong vai diễn đầu tay, nếu có gì chưa tốt, mong mọi người góp ý”.

Mới đây, nhà sản xuất Ốc mượn hồn cũng hé lộ poster chính thức, gây chú ý bởi sự xuất hiện của Quốc Trường - Tiểu Vy. Cả hai cùng dắt nhau vào cuộc đuổi bắt cảm xúc với nhiều lớp cảm xúc chồng chéo, vừa khao khát yêu thương, vừa bị giằng xé bởi những bí mật chưa được gọi tên. Phim đánh dấu bước chuyển mình của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau loạt tác phẩm như Chờ em đến ngày mai, Truyền thuyết về Quán Tiên…

Ngoài thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, dự kiến lên sóng vào tháng 6.2025. Được yêu mến bởi tính cách vui vẻ, hài hước, sự góp mặt của tác giả Nhật ký của mẹ trong chương trình từng gây sốt ở mùa đầu tiên khiến khán giả không khỏi tò mò. Nam nhạc sĩ chia sẻ anh thử sức ở sân chơi này vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình.

Thời gian qua, Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi quyết định trở lại giảng đường học tập





Quan điểm làm nghề của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, Nguyễn Văn Chung cho rằng với những người giỏi, tài năng thì sự cố gắng chiếm đến 90%. Nhưng với nam nhạc sĩ, thành công đến giờ phút này có 50% là sự may mắn.

Anh giải thích: “Không phải vì tôi giả vờ khiêm tốn mà là vì tôi thật sự cảm nhận được như vậy. Con đường dẫn đến thành công bao giờ cũng phải có những cột mốc mà nếu như thiếu đi 1 cột mốc này sẽ không thể đi đến cột mốc kia. Và đôi khi 1 cột mốc đó có thành công không lại là do sự may mắn quyết định”.

Nguyễn Văn Chung lấy ví dụ nếu không có lời gợi ý của một người bạn thì anh đã không nghĩ đến việc gửi những sáng tác của mình cho các ca sĩ. Hay nếu như không đến phòng thu, anh đã không gặp Hiền Thục và trực tiếp ngỏ lời mời thể hiện ca khúc Nhật ký của mẹ…

“Với tôi, cuộc đời đầy những biến số, thành công ngày hôm nay của tôi là tập hợp những biến số đẹp nhất từ những lần quyết định, từ những mối nhân duyên, mà điều đó có thể ví von như là mỗi lần gieo đồng xu có 2 mặt "được" và "không" vậy. Và tôi đã may mắn gieo được khá nhiều mặt "được". Đó là lý do tôi luôn trân trọng sự may mắn của mình và những người mình đã từng gặp gỡ, cộng tác”, nam nhạc sĩ chia sẻ.