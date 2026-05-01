Niềm hạnh phúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở tuổi 43

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có bài đăng dài chia sẻ về chặng đường sáng tác của mình. Thời gian qua, anh nhận được sự quan tâm của khán giả khi những ca khúc về quê hương, đất nước được lan tỏa đến mọi người như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình… Thậm chí, không ít khán giả đã chủ động nhắn tin, bày tỏ tình cảm dành cho nhạc sĩ 8X và những sáng tác của anh.

Đón nhận điều này, Nguyễn Văn Chung không giấu được sự xúc động. Anh bộc bạch: “Kỷ niệm 1 năm với những ký ức và trải nghiệm tuyệt vời mà những bài hát quê hương, đất nước mang lại cho mình. Thật vui vì những bài hát ấy đã chạm đến tầng cảm xúc sâu nhất của mọi người”.

Nguyễn Văn Chung tự hào khi những ca khúc về quê hương đất nước của mình chạm đến khán giả Ảnh: FBNV

Theo Nguyễn Văn Chung, đến tận bây giờ anh vẫn thường nhận được những câu chuyện, những chia sẻ xúc động khi mọi người nghe những bài hát của mình. Ở vai trò của một người nhạc sĩ, anh xem đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao, là một phần thưởng vô giá trong sự nghiệp sáng tác của mình.

“Trong tương lai chưa thể nói trước mình có thể viết ra thêm những bài hát mới ấn tượng với mọi người hơn hay không, nhưng mọi người hãy tin rằng viết về những điều ý nghĩa và tích cực, tốt đẹp là điều mà mình luôn mong muốn làm được thật nhiều trên hành trình sáng tác của mình. Xin cám ơn đất nước đã cho mình cơ hội được cống hiến, xin cám ơn các anh chị em ca sĩ đã giúp mình lan tỏa và xin cám ơn khán giả đã yêu thương”, Nguyễn Văn Chung bộc bạch.

Không chỉ lan tỏa đến mọi người, những ca khúc về quê hương, đất nước của Nguyễn Văn Chung thậm chí còn xuất hiện trong các đề thi. Với nam nhạc sĩ, điều này chứng tỏ những ca khúc của anh còn có tính giáo dục, có tác dụng trong việc lan tỏa lòng yêu nước đến các bạn trẻ. “Đó là vinh dự mà tôi nghĩ nhạc sĩ nào cũng mong muốn”, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch với chúng tôi.

Tại lễ trao giải Cống hiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm Ảnh: FBNV

Quan điểm làm nghề của Nguyễn Văn Chung

Nhìn lại hành trình vừa qua, Nguyễn Văn Chung hạnh phúc vì bài hát không chỉ được yêu thích trong giới trẻ mà còn ở nhiều độ tuổi. Anh nói: “Điều tôi vui nhất là có các cô chú lớn tuổi, các chú cựu chiến binh và cả các bé học sinh nhỏ xíu cũng yêu thích. Điều đó chứng tỏ bài hát không có giới hạn độ tuổi, là cảm xúc chung của mọi người dân Việt Nam. Thật không ngờ rằng bài hát có thể lan tỏa đến vậy”.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ ở hiện tại, anh sáng tác không để thỏa cảm xúc cá nhân mà để lan tỏa những điều nhân văn, có ý nghĩa đến cộng đồng. Do đó, việc viết nhạc đối với nam nhạc sĩ bây giờ không phải để có bài hit, nên anh cũng không áp lực nhiều.

“Nếu bài hát thành công rực rỡ như Viết tiếp câu chuyện hòa bình thì tốt, còn không thì tôi vẫn sẽ tự lan tỏa nó như những gì mình đã làm trước đây. Thực tế đã 10 năm sau Nhật ký của mẹ tôi mới có Viết tiếp câu chuyện hòa bình, vì thế cũng có khi 10 năm sau tôi mới có thể đạt được một cột mốc thành công mới cho sự nghiệp mình. Có thể có hoặc cũng có thể không, quan trọng là tôi đang được sống vui và sống tốt với nghề”, anh tâm sự.