Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắc về biến cố, nói lý do đi học ở tuổi 43

Một trong những cột mốc khó quên trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung chính là việc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được lan tỏa rộng rãi. Theo nam nhạc sĩ, thành công của bài hát có sự góp sức của nhiều người, nhiều đơn vị. Do đó, khi nhìn lại, tác giả 8X bày tỏ lòng biết ơn.

“Tôi chọn miễn phí tác quyền cho các trường học, trung tâm văn hóa… cần sử dụng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Bởi tôi nghĩ trách nhiệm của người nhạc sĩ ngoài viết những bài hát về tình yêu, về cảm xúc của mình và ghi dấu trên con đường âm nhạc, đó là mục đích cá nhân. Nhưng người nhạc sĩ còn có trách nhiệm với cộng đồng, đó là viết những bài hát tôn vinh điều đẹp đẽ trong cuộc sống”, anh bày tỏ.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung gặp phải tình huống khi nhiều khán giả hiểu lầm và gọi anh là “cụ”. Nói về điều này, nam nhạc sĩ hài hước cho biết bản thân “có đính chính nhưng không đáng kể”. Bên cạnh đó, tác giả 8X cũng bày tỏ quan điểm: “Việc mọi người nhầm lẫn mình cũng vì họ chú ý đến người nhạc sĩ đứng đằng sau ca khúc. Nếu như chi tiết “cụ nhạc sĩ” hay “cố nhạc sĩ” làm mọi người thấy vui, tôi sẵn sàng đón nhận”.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Chung được khán giả yêu thích bởi tính cách vui nhộn, hài hước. Tác giả Nhật ký của mẹ thừa nhận bản thân ít khi chia sẻ về nỗi buồn, dù có giai đoạn từng không muốn tiếp xúc với ai. Nhớ lại, nam nhạc sĩ bộc bạch: “Bản thân tôi biết mình cần làm gì, chỉ là cần thời gian để thực hiện. Từ đó, tôi đùa nhiều hơn trên Facebook, vì mỗi khi đăng dòng trạng thái, sẽ có nhiều bạn vào chọc tôi. Tôi lấy điều đó làm niềm vui cho mình”.

Điều tiếc nuối của Nguyễn Văn Chung

Một giai đoạn đầy thử thách trong cuộc sống của Nguyễn Văn Chung là năm 2024, khi mẹ ruột của anh qua đời. Nhắc đến biến cố này, nhạc sĩ 8X bộc bạch đó là một trong những thời điểm khiến anh cảm thấy buồn nhất. Đến 2025, Nguyễn Văn Chung có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Anh xem đó là món quà mà đấng sinh thành dành cho mình. Song trong những giây phút đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tác giả Nhật ký của mẹ thoáng buồn vì không còn mẹ để có thể “khoe" những thành tích mình đạt được.

“Mình sống đến giờ phút này chỉ muốn chứng tỏ với những người mình yêu thương nhất là mình đã thành công. Bây giờ không có người để chứng minh, giống như mình mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống”, anh nghẹn ngào.

Nguyễn Văn Chung rơi nước mắt về lời nhắn cuối cùng anh dành cho đấng sinh thành: “Mẹ yên tâm về con nhé”. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ còn thay mẹ thực hiện những điều còn dang dở. Nhìn lại, Nguyễn Văn Chung bộc bạch: “Tôi thấy may vì thành công đến với tôi vào giai đoạn mình trưởng thành, đã trải qua mất mát. Nếu như trước kia, tôi sẽ bồng bột, nông nổi hơn. Nhưng mẹ đã dạy cho tôi những điều đó và rời đi trước khi thành công để tôi có độ lắng cần thiết, nhận thức rằng cuộc đời này vô thường và có nhiều điều giá trị hơn thành công về danh vọng. Chính vì thế tôi cảm thấy mình bình an, tỉnh táo trước thành công”.



Gần đây việc Nguyễn Văn Chung trở lại giảng đường được nhiều người quan tâm. Chia sẻ về quyết định này, anh cho biết đây là điều bản thân mong muốn từ trước nhưng chưa có thời điểm để bắt đầu. Nguyễn Văn Chung quyết tâm trau dồi thêm kiến thức để những cột mốc tiếp theo không còn là do may mắn nữa.

“Đi học là điều mẹ tôi rất mong muốn. Việc học nó rèn cho tôi nhiều thứ về ý thức, kỷ luật để biết tôi còn yếu. Khi đó, mình không dễ tự hào, tự mãn với những gì mình đạt được”, anh nêu quan điểm. Cũng theo nam nhạc sĩ, học tập còn là cách anh làm mới mình, đáp ứng được sự thay đổi không ngừng của thị trường âm nhạc hiện tại. “Nếu mình không học, mình sẽ cũ và bị loại hẳn, do đó việc đi học là đương nhiên”, anh nói.