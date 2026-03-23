Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý Nhã Kỳ gợi cảm tại sự kiện, bị đàn em tiết lộ 'sắp có tin vui'

Thạch Anh
23/03/2026 10:29 GMT+7

Gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, Lý Nhã Kỳ bất ngờ khi bị đàn em Đỗ Long bật mí chuyện 'sắp có tin vui'.

Khi tham gia một sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ chọn thiết kế váy hồng khoét sâu phần cổ, tôn lên vẻ gợi cảm. Mái tóc tết mang phong cách “công chúa” kết hợp cùng làn da trắng giúp nữ diễn viên trở nên nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Có thể thấy, Lý Nhã Kỳ không ngại biến hóa trong phong cách mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Lý Nhã Kỳ ở hiện tại

Lý Nhã Kỳ gợi cảm tại sự kiện, bị đàn em tiết lộ 'sắp có tin vui' - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trẻ trung tại sự kiện

ẢNH: LUKE NGUYỄN

Theo chia sẻ từ Đỗ Long, anh và Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Không chỉ là “nàng thơ”, đàn chị còn là người luôn đồng hành và ủng hộ anh trong nhiều cột mốc quan trọng.

Tại sự kiện, nhà thiết kế bật mí nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia sắp đón tin vui. Khi nhắc đến điều này, Đỗ Long cho biết đó là điều mà anh đã phần nào được chứng kiến trong quá trình làm việc cùng cô, đồng thời bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng.

Dù chưa xác nhận cụ thể, nhiều người cho rằng “tin vui” mà Đỗ Long nhắc đến có thể liên quan đến những kế hoạch cá nhân hoặc một bước ngoặt trong cuộc sống riêng tư của Lý Nhã Kỳ. Trong nhiều năm qua, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân của người đẹp cũng dễ thu hút sự chú ý.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng nhà thiết kế Đỗ Long. Cả hai có mối quan hệ thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ lựa chọn cách xuất hiện có chọn lọc. Theo cô, sự tiết chế này không làm giảm sức hút mà ngược lại còn khiến hình ảnh trở nên có chiều sâu hơn. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn là một doanh nhân. Chính sự đa dạng trong vai trò giúp cô xây dựng được hình ảnh một người phụ nữ hiện đại.

Qua thời gian, phong cách của Lý Nhã Kỳ ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây cô thường gắn liền với hình ảnh xa hoa, thì hiện tại, nữ diễn viên có phần tiết chế hơn. Sự thay đổi này cũng phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc đời của nữ diễn viên, khi cô quan niệm giá trị đến từ sự ổn định và vững vàng bên trong.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Lý Nhã Kỳ không trực tiếp nói về “tin vui” mà Đỗ Long đề cập, nhưng cô cho biết bản thân luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. “Ở thời điểm này, tôi nghĩ mình cần sự bình yên và những điều khiến mình hạnh phúc thật sự”, diễn viên Kiều nữ và đại gia bộc bạch. 

Trong loạt ảnh mới do Miss Cosmo TP.HCM 2026 vừa đăng tải, Lý Nhã Kỳ cùng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Hoàng Phương Linh và dàn người đẹp trong hội đồng ban tổ chức (BTC) và ban giám khảo (BGK) khoe sắc vóc gợi cảm, thần thái nổi bật.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Nhã Kỳ Diễn viên Lý Nhã Kỳ Đỗ Long cuộc sống kín tiếng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận