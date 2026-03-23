Lý Nhã Kỳ gợi cảm tại sự kiện, bị đàn em tiết lộ 'sắp có tin vui'

Khi tham gia một sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ chọn thiết kế váy hồng khoét sâu phần cổ, tôn lên vẻ gợi cảm. Mái tóc tết mang phong cách “công chúa” kết hợp cùng làn da trắng giúp nữ diễn viên trở nên nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Có thể thấy, Lý Nhã Kỳ không ngại biến hóa trong phong cách mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Lý Nhã Kỳ ở hiện tại

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trẻ trung tại sự kiện ẢNH: LUKE NGUYỄN

Theo chia sẻ từ Đỗ Long, anh và Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Không chỉ là “nàng thơ”, đàn chị còn là người luôn đồng hành và ủng hộ anh trong nhiều cột mốc quan trọng.

Tại sự kiện, nhà thiết kế bật mí nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia sắp đón tin vui. Khi nhắc đến điều này, Đỗ Long cho biết đó là điều mà anh đã phần nào được chứng kiến trong quá trình làm việc cùng cô, đồng thời bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng.

Dù chưa xác nhận cụ thể, nhiều người cho rằng “tin vui” mà Đỗ Long nhắc đến có thể liên quan đến những kế hoạch cá nhân hoặc một bước ngoặt trong cuộc sống riêng tư của Lý Nhã Kỳ. Trong nhiều năm qua, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân của người đẹp cũng dễ thu hút sự chú ý.

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng nhà thiết kế Đỗ Long. Cả hai có mối quan hệ thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống ẢNH: LUKE NGUYỄN

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ lựa chọn cách xuất hiện có chọn lọc. Theo cô, sự tiết chế này không làm giảm sức hút mà ngược lại còn khiến hình ảnh trở nên có chiều sâu hơn. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn là một doanh nhân. Chính sự đa dạng trong vai trò giúp cô xây dựng được hình ảnh một người phụ nữ hiện đại.

Qua thời gian, phong cách của Lý Nhã Kỳ ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây cô thường gắn liền với hình ảnh xa hoa, thì hiện tại, nữ diễn viên có phần tiết chế hơn. Sự thay đổi này cũng phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc đời của nữ diễn viên, khi cô quan niệm giá trị đến từ sự ổn định và vững vàng bên trong.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Lý Nhã Kỳ không trực tiếp nói về “tin vui” mà Đỗ Long đề cập, nhưng cô cho biết bản thân luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. “Ở thời điểm này, tôi nghĩ mình cần sự bình yên và những điều khiến mình hạnh phúc thật sự”, diễn viên Kiều nữ và đại gia bộc bạch.