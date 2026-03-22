Nghệ sĩ Phương Bình từng chịu cảnh sống xa vợ hơn 30 năm giờ ra sao?

Nghệ sĩ Phương Bình từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu hài kịch, sau đó tích cực tham gia các dự án phim, sitcom. Gần đây, ông gây chú ý khi góp mặt trong tác phẩm kinh dị Quỷ nhập tràng 2, đóng cùng Đào Anh Tuấn, Vân Dung, Khả Như, Quang Tuấn, Ngọc Hương… Hiện phim vượt mốc hơn 100 tỉ đồng, đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Phương Bình hài hước nhận mình là "một trong những diễn viên lớn tuổi nhất" của Quỷ nhập tràng 2. Tuy nhiên, ông khẳng định không thể vì nghĩ bản thân có kinh nghiệm mà chủ quan theo dạng "muốn làm gì thì làm". Nam nghệ sĩ 6X bộc bạch thêm: "Quan điểm của tôi là phải xem các bạn trẻ diễn, vì sẽ có cái cho người lớn học hỏi".

Nghệ sĩ Phương Bình kết hợp cùng Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như trong phim Quỷ nhập tràng 2 Ảnh: ĐPCC

Trong vị thế một tiền bối trong nghề, Phương Bình sẵn sàng hỗ trợ các đàn em trong quá trình làm việc chung. Đối với những gương mặt mới chưa có kinh nghiệm, ông đưa ra lời khuyên, góp ý để họ tiến bộ hơn qua mỗi dự án. Nam nghệ sĩ gạo cội lấy ví dụ: “Vai của tôi không kết nối với Ngọc Hương nhiều, nhưng trong quá trình tiền kỳ, tôi cũng có những chia sẻ để bạn biết ở phân đoạn này nên làm thế nào".

"Diễn viên trẻ cũng có những bạn tự cao lắm, có tên tuổi rồi sẽ không nghe mình nói đâu. Tôi hiểu được ai muốn nghe lời góp ý thì mình mới chia sẻ, còn ai đã hài lòng với khả năng của mình rồi thì tôi chọn nhắm mắt cho qua, để không làm mất lòng nhau”, nam nghệ sĩ nói thêm.

Nghệ sĩ Phương Bình: 60 tuổi vẫn miệt mài đóng phim trả nhà góp

Trăn trở của nghệ sĩ Phương Bình

Theo diễn viên 6X, ở thời điểm hiện tại, tiêu chí chọn vai diễn của ông khác nhiều so với ngày trẻ. Trước đây vì cuộc sống mưu sinh, có những cái không hợp nhưng Phương Bình vẫn nhận lời, vì nghĩ đến tiền thuê nhà, chi phí trang trải mọi thứ. “Lúc đó, nhiều khi tôi phải “nhắm mắt đưa chân” mà diễn. Bây giờ tôi có tuổi rồi, cuộc sống không giàu nhưng cũng không khó khăn như trước, nên tôi chọn những vai phù hợp với mình chứ không nhận bừa, vô tội vạ”, Phương Bình tâm tình.

Nghệ sĩ Phương Bình không ngại hỗ trợ đàn em trong quá trình làm nghề Ảnh: NSX

Các đây không lâu, thông tin nghệ sĩ Phương Bình ở nhà trả góp, chịu cảnh sống xa vợ hơn 30 năm để thỏa đam mê làm nghề được nhiều người quan tâm. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, diễn viên Quỷ nhập tràng 2 tâm sự: “Bây giờ vợ vẫn ở Trà Vinh, tôi thì ở TP.HCM. Tuy nhiên thời gian gặp nhau của cả hai cũng thường xuyên hơn trước. Bởi vì cháu nội ở chung với tôi, vợ nhớ cháu thì sẽ lên thăm. Hơn nữa, vợ tôi cũng về hưu rồi nên thời gian cũng chủ động hơn”.

Nghệ sĩ Phương Bình cũng mang cho mình những trăn trở riêng khi làm nghệ thuật. Ông hy vọng từ đây đến khi đến bỏ nghề có thể mở được một sân khấu nhằm hội ngộ “những người quen cũ”. Bởi ông cho rằng sân khấu cũng là “cái nôi” cũng là nơi giúp mình được khán giả biết đến nhiều hơn.

“Sau này, tôi thích ứng theo môi trường, tham gia phim truyền hình, đóng sitcom… Còn nhiều đồng nghiệp khi không diễn hài nữa, chuyển sang nghề khác để mưu sinh, khó bám trụ với nghề. Tôi vẫn mong mở một sân khấu hài để quy tụ anh em lại để họ được diễn, được gặp gỡ khán giả. Bởi được khóc cười cùng khán giả là niềm hạnh phúc của người làm nghề”, Phương Bình chia sẻ.