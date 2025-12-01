Angela Phương Trinh lại gây tranh cãi

Hình ảnh khác lạ của Angela Phương Trinh ẢNH: FBNV

Khác với phong cách gợi cảm trước đây, Angela Phương Trinh của hiện tại khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh nam tính hơn. Trong loạt clip được chia sẻ trên mạng xã hội, diễn viên Mùi ngò gai ăn mặc cá tính, chủ yếu là áo thun, quần jeans, tự tin thực hiện các động tác vũ đạo trước máy quay. Màn lột xác này giúp Angela Phương Trinh tạo được ấn tượng với một số khán giả, song cũng có nhiều người phản ứng với hình ảnh mới của người đẹp sinh năm 1995.

Những ý kiến trái chiều về sự thay đổi của Angela Phương Trinh

Điển hình là trong bài đăng mới đây, khoảnh khắc Angela Phương Trinh vừa nhảy vừa giơ tay vén cao áo, để lộ phần cạp của quần nội y, vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc nhở nữ diễn viên nên tiết chế các động tác khi thực hiện, đặc biệt là khi là người nổi tiếng.

Một tài khoản bình luận: “Mất hết hình tượng”. Người xem khác bày tỏ: “Bây giờ nhìn thấy sao sao đó”. Người xem khác bày tỏ: “Làm cho quá, làm lố nó bị kỳ. Mỗi lần lướt mà vô tình trúng phiên live là phải lướt vội vì không thể chịu được sự ồn ào, gào thét của cả team”. Tài khoản khác nêu quan điểm: “Đã chặn trang của cô này để không phải xem những hình ảnh tiêu cực như vậy”. Đồng quan điểm, một khán giả chia sẻ: “Lướt thấy phiên live ồn như cái chợ nên vội lướt liền, nhức đầu. Tôi nể mấy người live cùng thật”.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh tập trung vào công việc livestream bán hàng ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự tiếc nuối với hình ảnh trước đây mà Angela Phương Trinh từng theo đuổi. Thậm chí, dân cư mạng còn cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này xuất phát từ việc cô cố tình thu hút sự chú ý để bán hàng online.

Một tài khoản bình luận: “Lúc trước thùy mị nữ tính bao nhiêu thì bây giờ nhìn hết hồn”. Người xem khác chia sẻ: “Cỡ 7 - 8 năm trước tôi thích cô này lắm, nhưng giờ thì khác rồi”. Một cư dân mạng bày tỏ: “Tôi thấy cô này theo kiểu nhẹ nhàng, nữ tính lại được hơn. Bây giờ nhìn khác quá”. Người xem khác ý kiến: “Mong bé này trở lại như hồi xưa. Cái gì vừa vừa thì còn thấy hay, làm quá thì lại khác”.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh ít khi xuất hiện trong các dự án phim ảnh. Thay vào đó, người đẹp sinh năm 1995 tập trung cho công việc livestream bán hàng online. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh mới, khiến công chúng bất ngờ bởi ngoại hình và phong cách ăn mặc thay đổi nhiều so với trước. Cách đây không lâu, hình ảnh diễn viên Bà mẹ nhí khoe cơ bắp cuồn cuộn cũng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người trầm trồ trước việc kiên trì luyện tập của Angela Phương Trinh, song cũng có khán giả cho rằng cô phù hợp với vẻ nữ tính hơn.