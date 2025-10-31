Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đón tin vui

Tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được vinh danh ở hạng mục Composer of the Year - Patriotic Pop. Ban tổ chức đánh giá năm 2025, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung bước sang giai đoạn mới khi có sự trưởng thành, sâu sắc và gắn bó với những giá trị nhân văn.

Nguyễn Văn Chung vỡ òa khi được vinh danh tại sự kiện Ảnh: BTC

“Nếu trước đây, người ta yêu Nguyễn Văn Chung vì những bản tình ca đậm chất tự sự, thì nay, công chúng lại tìm thấy ở anh một tấm lòng hướng về cộng đồng, về đất nước, và về khát vọng sống an lành trong hòa bình. Ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ - là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành đó. Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sáng tác dành riêng cho ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã trở thành điểm nhấn cảm xúc, khiến khán giả rưng rưng khi giai điệu vang lên giữa không gian thiêng liêng của niềm tự hào dân tộc”, phía ban tổ chức chia sẻ.

Tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải, Nguyễn Văn Chung tâm sự trong 23 năm sự nghiệp, anh nhận nhiều giải thưởng âm nhạc. Song giải thưởng lần này có ý nghĩa quan trọng đối với tác giả Chiếc khăn gió ấm. Anh bộc bạch: “Tôi sẽ không thể nào có được giải thưởng này nếu như không có sự góp sức của các anh chị em ca sĩ và quý vị khán giả yêu thương. Những bài hát của tôi, mọi người đã nhớ, đã hát trên môi và giữ trong tim”.

Thời gian qua, nam nhạc sĩ liên tục tạo dấu ấn với những ca khúc về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình... Ảnh: BTC

Chia sẻ về giải thưởng, Nguyễn Văn Chung nói anh vui khi được vinh danh là nhạc sĩ truyền cảm hứng yêu nước. Với anh, đó là sự ghi nhận đầy giá trị. Về việc áp lực sau khi giành được những thành tựu trong sự nghiệp, tác giả ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình bộc bạch: “Đâu phải tôi mới vào nghề hay có những thành công đầu tiên đâu. Tôi đã trải qua 23 năm làm nghề, đối diện với những áp lực sau những thành công, thăng trầm. Tôi vẫn giữ được lòng đam mê sáng tác và có lý tưởng để kiên trì với nó”.

Theo nhạc sĩ 8X, việc được mọi người yêu thương, ủng hộ là niềm hạnh phúc. Đây cũng là động lực để anh tiếp tục công việc sáng tác một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Còn về những trăn trở với nghề, tác giả ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình bày tỏ: “Tôi chỉ mong bản thân có thể tiếp tục viết được nhiều bài hát mới và con đường sáng tác của mình sẽ tiếp tục lâu dài, với nhiều bài hát chạm đến cảm xúc của mọi người”.

Dàn nghệ sĩ được vinh danh tại sự kiện Ảnh: BTC

Ngoài Nguyễn Văn Chung, ban tổ chức còn trao 32 hạng mục khác ở các lĩnh vực như phong cách sống, thời trang, giải trí… Trong đó phải kể đến Female Model of the Year (Hà Kino); Male Model of the Year (Minh Khắc); Actress of the Year - Film (Đinh Ngọc Diệp - Tuấn Trần); Actress of the Year - TV (Hồng Diễm - Mạnh Trường); Actress of the Year - Web Drama (Thúy Ngân - Võ Tấn Phát); Composer of the Year - Film Score (Phan Mạnh Quỳnh); Composer of the Year Pop (Tăng Duy Tân); Rapper of the Year (Karik); Male Singer of the Year (Soobin); International Achievement of the Year (Đức Phúc)...