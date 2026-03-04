Quốc Trường tình tứ cùng mỹ nhân kém 12 tuổi

Trong loạt hình ảnh được công bố, gương mặt Quốc Trường sắc lạnh, ánh nhìn toan tính và kiểm soát, thể hiện khéo léo hình ảnh một nhân vật mang nhiều góc khuất tâm lý. Về phần mình, Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh đối lập đầy dụng ý: vẻ ngoài mong manh, mềm mại nhưng ánh mắt lẫn ngôn ngữ cơ thể lại ẩn chứa sự căng thẳng và đề phòng. Nhân vật của cô mang trong mình nhiều lớp cảm xúc, vừa khao khát yêu thương, vừa bị giằng xé bởi những bí mật.

Hé lộ về vai diễn của Quốc Trường, Tiểu Vy

Mối quan hệ của Quốc Trường và Tiểu Vy trong phim khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Riêng hành động mâu thuẫn một tay đặt lên cổ Quốc Trường, tay kia cầm chiếc cốc vỡ giấu sau lưng của Tiểu Vy càng làm gia tăng cảm giác hồi hộp và dự báo bi kịch tiềm ẩn xoay quanh họ trên màn ảnh. Đây cũng là gợi mở đầu tiên về mối quan hệ “yêu hận tình thù” đầy bí ẩn mà cả hai nhân vật đang che giấu.

Cảnh cao trào là khoảnh khắc Quốc Trường và cô gái bí ẩn thân mật trong bóng tối, ánh sáng chỉ đủ phác họa đường nét gương mặt của cả hai nhưng truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tình yêu độc hại, sự chiếm hữu và mặt tối trong tâm lý con người, đúng với tinh thần khai thác chiều sâu nội tâm mà đạo diễn Đinh Tuấn Vũ theo đuổi.

Chia sẻ về sự trở lại màn ảnh rộng sau Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy cho biết có thêm một vai diễn điện ảnh là cô có thêm một cuộc đời để được sống hết mình, có vui, có buồn, có đau và cả những áp lực không gọi thành tên.

Tiểu Vy mong muốn mang đến hình ảnh mới qua dự án Ốc mượn hồn Ảnh: NSX

Người đẹp 10X bày tỏ: “Làm phim không đơn thuần là những khung hình lung linh trên màn ảnh. Có những cảnh quay là những lần phải tự đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Nhưng cũng nhờ vậy, Vy học được cách lì hơn một chút, sâu hơn một chút, và hiểu nhân vật nhiều hơn”, cô bộc bạch.

Thông qua hình ảnh mới mẻ trong Ốc mượn hồn, Tiểu Vy hy vọng mọi người đón nhận mình trong một hành trình mới. Hoa hậu Việt Nam 2018 bày tỏ: “Lần này không phải một Tiểu Vy quen thuộc, mà là một Tiểu Vy dám thử, dám sai và dám lớn”.

Trước đó, Quốc Trường và Tiểu Vy từng khiến khán giả xôn xao với loạt tương tác lãng mạn khi xuất hiện chung tại sự kiện, làm dấy lên kỳ vọng về một cặp đôi trai tài gái sắc ngọt ngào trên màn ảnh rộng. Thế nhưng những hình ảnh đầu tiên của bộ phim lại gây bất ngờ khi sự ngọt ngào nhường chỗ cho cảm giác nguy hiểm và bí ẩn, mở ra nhiều suy đoán về câu chuyện phía sau.

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, Ốc mượn hồn còn quy tụ dàn diễn viên gồm Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long, Thanh Phương… Tác phẩm do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn, dự kiến ra rạp vào ngày 5.6.2026.