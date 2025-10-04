Khán giả bàn về cái kết của Quốc Trường trong phim mới, đạo diễn nói gì?

Sau khi chính thức khởi chiếu, đoàn phim Chị ngã em nâng bắt đầu chuỗi sự kiện gặp gỡ khán giả tại nhiều cụm rạp ở Hà Nội lẫn TP.HCM. Dàn sao như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân, Lâm Bảo Châu, Tạ Lâm bày tỏ niềm hạnh phúc trước tình cảm của khán giả khi nhiều người tranh thủ xin chữ ký, chụp ảnh, tặng quà lưu niệm...

Quốc Trường và dàn diễn viên tất bật với các hoạt động quảng bá cho phim Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh việc tham gia các trò chơi nhận quà, khán giả còn có dịp bộc bạch cảm xúc khi theo dõi phim. Trong đó, một người xem xúc động vì thấy mình trong câu chuyện mà đạo diễn Vũ Thành Vinh kể. Người này cho hay: “Xem xong phim, tôi chỉ muốn về ôm em mình một cái. Tôi nhận ra lâu nay mình thương em mà lại không biết cách nói ra. Nhiều lúc tôi muốn nhẹ nhàng lắm mà sợ em mình hư nên cứ la hoài. Sau đó, tôi lại tự mình thấy hối hận”.

Nghe xong tâm sự này, diễn viên Lê Khánh bày tỏ: “Em cũng giống nhân vật Hai Thương trong phim. Chắc chắn em rất yêu thương em trai nhưng đôi khi cách thể hiện của em làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt hoặc không phù hợp. Chị khuyên em nên mở lòng và lắng nghe em mình, để hai chị em hiểu rõ nhau hơn”. Trong khi đó, diễn viên Thuận Nguyễn tiếp lời: “Theo anh, đàn ông rất khó thể hiện tình cảm, giống như Út Lực với chị hai mình. Nhưng anh tin chắc rằng em trai của em cũng thương em không kém em”.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh xúc động trước những chia sẻ của khán giả về phim Ảnh: ĐPCC

Trước tình cảm của khán giả, Uyển Ân xúc động chia sẻ: “Tôi là người em út trong gia đình. Khi đóng phim này, tôi như được soi lại chính bản thân. Mỗi lần nhìn thấy khán giả khóc, tôi thấy mình được đồng cảm và được chữa lành. Tôi nghĩ bộ phim không chỉ kể một câu chuyện, mà còn giúp nhiều người dám nói lời yêu thương với người thân”.

Đạo diễn nói về vai của Quốc Trường

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự không đồng tình với đạo diễn Vũ Thành Vinh về cái kết của phim. Một số người xem còn tranh thủ “đòi công bằng” cho nhân vật bác sĩ Trường do Quốc Trường thủ vai.

Trước ý kiến của người xem, đạo diễn Vũ Thành Vinh bày tỏ: “Nếu mọi người thấy thương vai bác sĩ Trường nghĩa là tôi thành công rồi. Bởi người này hết lòng vì tình yêu của mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng, có chi tiết nhân vật Thương cầm chiếc nhẫn trên tay. Hy vọng phim sẽ có phần 2 để “cứu” nhân vật bác sĩ Trường”.

Dàn diễn viên Chị ngã em nâng chụp ảnh cùng khán giả. Hiện phim đang được chiếu tại các cụm rạp Ảnh: ĐPCC

Khi nói thêm về tác phẩm của mình, đạo diễn Vũ Thành Vinh bộc bạch: “Với tôi, điều quan trọng nhất là việc bộ phim có thể khiến khán giả thấu cảm, kết nối với nhau hơn. Những người em hiểu hơn về chị mình, còn người chị cũng hiểu được tâm tư của em nhỏ. Tình cảm gia đình là mối dây liên kết sâu sắc. Đó mới là điều tôi thật sự mong muốn khi xây dựng Chị ngã em nâng”.

Về phần mình, Quốc Trường tự nhận sở trường của anh từ xưa đến giờ là vai phản diện, dù ngoài đời nam diễn viên được nhận xét vui vẻ, hài hước. “Không hiểu sao mỗi lần tôi diễn vai đểu lại hợp và khán giả ấn tượng. Nhưng một thời gian khá lâu, tôi bắt đầu bị ngán, vì có bao nhiêu nét đó mình cứ diễn tới diễn lui hoài. Vậy nên gần đây, với những vai chính diện, tôi ưu tiên nhiều hơn”, anh bộc bạch thêm.