Văn hóa

Màn đáp trả của Trấn Thành

Thạch Anh
Thạch Anh
16/09/2025 05:57 GMT+7

Trên trang cá nhân, Trấn Thành gây chú ý khi có bài viết dài, chia sẻ về chặng đường làm phim của mình.

Trong bài đăng, Trấn Thành cho biết khi bước vào hành trình làm phim, bản thân biết mình làm gì, phục vụ đối tượng nào. Quyết định chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực mới như điện ảnh, chồng Hari Won đã có bài toán cho cả một thập kỷ chứ không chỉ là một lập trình mang tên “phim tết mỗi năm của Trấn Thành”.

Màn đáp trả của Trấn Thành- Ảnh 1.

Trấn Thành cho biết anh đã có kế hoạch cho một chặng đường dài khi chuyển hướng sang làm phim

Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Sao nam 8X quan niệm làm phim cũng giống như công việc của một đầu bếp Omakase. Khi đó, thực khách sẽ không được biết trước hôm nay mình ăn gì. “Lý do duy nhất họ đến với nhà hàng là niềm tin dành cho người đầu bếp đó. Và nhiệm vụ của anh ta là làm thực khách bất ngờ liên tục với những món ăn mình sáng tạo và phục vụ mà không được làm họ thất vọng và hụt hẫng”, Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành đồng tình với quan điểm rằng “bất cứ tác phẩm nào cũng cần một thời gian đủ lâu để thai nghén và ủ men”. Về việc cần chậm lại nếu muốn tiến xa hơn, Trấn Thành chia sẻ thêm: “Nhưng câu chuyện đó sẽ là Trấn Thành của những năm sau nữa, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống cạn kiệt hơn. Sẽ có ngày đó, Thành sẽ bế quan và chỉ dành thời gian cho việc trải nghiệm và chiêm nghiệm thêm những thế giới mới để mình không lặp lại bản thân”.

Trước ngưỡng tứ tuần, Trấn Thành nói anh còn đang tràn đầy năng lượng và có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả nghe. Anh thấy mình còn phải có trách nhiệm cho thói quen “xem phim tết của Trấn Thành”. “Họ đang mong đợi mình. Mình không thể phụ mong đợi của khán giả. Thế nhưng, tôi là một nhà làm phim, một “đầu bếp” có tự trọng. Nguyên tắc là món nào dở thì không đãi khách”, anh chia sẻ.

Màn đáp trả của Trấn Thành- Ảnh 2.

Trấn Thành là đạo diễn nghìn tỉ khi các dự án của anh liên tục gặt hái thành tích ấn tượng về doanh thu

Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Trấn Thành ghi nhận lời góp ý về việc “đi chậm lại để đi xa hơn”. Anh khẳng định đó sẽ là một phần trong hành trình của mình trong những ngày tháng tới. “Điều đó trước sau cũng sẽ xảy ra. Nhưng trước khi nó đến, xin được tiếp tục chinh phục tác giả và quý vị khán giả với phim Thỏ ơi của 2026 trước”, anh bày tỏ.

Cuối bài viết, Trấn Thành khẳng định bản thân sẽ cố gắng để làm những người đã và đang yêu thương mình không phải thất vọng. Anh nhắn nhủ thêm: “Xin trân trọng tất cả tình yêu thương từ mọi người dành cho tôi. Hẹn gặp nhau ở rạp tết này”.

Trấn Thành khi chuyển hướng sang làm phim

Có thể thấy, từ khi chuyển hướng sang sản xuất phim, Trấn Thành liên tục gặt hái thành công khi các dự án điện ảnh của anh tạo cơn sốt tại phòng vé như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ. Các tác phẩm này giúp nam nghệ sĩ trở thành đạo diễn Việt có doanh thu nghìn tỉ. Song đi kèm với thành tích đó, các dự án của nam nghệ sĩ cũng từng đối diện với không ít tranh luận trên mạng xã hội.

Trước đó, khi nói về thành công của các dự án phim, Trấn Thành từng chia sẻ: "Nếu khán giả không còn chờ đợi Trấn Thành nữa thì đó mới là áp lực, còn khán giả chờ đợi thì đó là động lực. Với Thành, động lực để mình làm tốt hơn thôi, đừng làm tệ là được. Khi người ta còn kỳ vọng mình, đó là phước phần, là động lực để mình luôn cố gắng làm tốt, không làm phụ lòng khán giả đang chờ đợi".

