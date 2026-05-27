Anh Đức nói gì khi vợ đóng 'cảnh nóng' với Quốc Trường?
Diệu Tú
27/05/2026 20:00 GMT+7

Đóng cùng vợ trong phim điện ảnh ‘Ốc mượn hồn’, Anh Đức không ngại chia sẻ về các phân cảnh tình cảm giữa Anh Phạm và Quốc Trường. Nam diễn viên khẳng định hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ vợ nếu những cảnh quay đó thực sự cần thiết.

Góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc mượn hồn, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Vào vai ái nữ tài phiệt Diễm Quỳnh đam mê hoạt động nghệ thuật, Anh Phạm có mối quan hệ đặc biệt và có nhiều phân cảnh thân mật với nam chính Quân (Quốc Trường).

Trước những cảnh nóng của vợ, Anh Đức bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng. Nam diễn viên cho biết khi Anh Phạm trao đổi về các cảnh quay nhạy cảm, anh luôn ủng hộ vì hiểu rằng điều đó cần thiết cho sự phát triển của kịch bản và câu chuyện phim. Ngược lại, Anh Phạm cũng bày tỏ sự tự tin khi có chồng làm nghề lâu năm, luôn thấu hiểu và là chỗ dựa vững chắc để cô hoàn thành trọn vẹn vai diễn.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm tại lễ ra mắt dự án điện ảnh Ốc mượn hồn

Hai vợ chồng còn bật mí một phân cảnh đặc biệt khi nhân vật của Anh Đức phải tát nhân vật của Anh Phạm. Dù trên phim trông rất căng thẳng, nhưng ở hậu trường, Anh Đức khéo léo sử dụng kỹ thuật diễn xuất để ‘một phát ăn ngay’ mà không làm vợ đau. 

Diễn viên Anh Đức và bà xã Anh Phạm kết hôn vào tháng 9.2024 sau khoảng 2 năm hẹn hò kín tiếng. Theo chia sẻ từ cả hai trên truyền thông, cuộc sống sau hôn nhân có nhiều thay đổi tích cực khi họ đồng hành cùng nhau cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Dù chênh lệch 12 tuổi, cặp đôi được nhận xét khá hòa hợp. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", chưa đặt nặng áp lực sinh con.

Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức

Trong phim điện ảnh 'Ốc mượn hồn', Quốc Trường có nhiều phân đoạn thân mật cùng Tiểu Vy và Anh Phạm (bà xã Anh Đức). Để mang đến cảm xúc chân thật trên màn ảnh rộng, cả ba chủ động trao đổi kỹ lưỡng, chuẩn bị tâm lý để phối hợp nhịp nhàng, ăn ý khi diễn cảnh tình tứ.

