Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức

Quốc Trường đóng vai chồng phản bội trong Ốc mượn hồn

Sau 5 năm ấp ủ, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chính thức giới thiệu phim điện ảnh Ốc mượn hồn. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Jay Quân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...

Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm cùng dàn diễn viên Ốc mượn hồn chia sẻ về nhân vật trong phim Ảnh: ĐPCC

Trong phim, bộ ba Quốc Trường - Tiểu Vy - Anh Phạm tạo nên "tam giác tình yêu" phức tạp với những câu chuyện kịch tính. Sau tai nạn bí ẩn, nhân vật Ngọc do Tiểu Vy thủ vai bị một linh hồn nhập xác để truy tìm sự thật đằng sau cái chết của mình. Linh hồn ấy chính là An (Yên Đan), vợ của Quân (Quốc Trường). Từ đây, hàng loạt bí mật dần bị phơi bày, trong đó có mối quan hệ bất chính giữa Quân và "tiểu tam" Diễm Quỳnh (Anh Phạm).

Trong sự kiện, nhà sản xuất hé lộ một số cảnh chạm môi giữa Quốc Trường, Tiểu Vy và Anh Phạm. Để thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, các diễn viên dành nhiều thời gian trao đổi, tập luyện và chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay thân mật. Quốc Trường cho biết việc mình thường xuyên góp mặt ở những bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm giúp bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hỗ trợ bạn diễn, tạo cảm giác thoải mái và an tâm mỗi khi thực hiện những cảnh tình tứ.

Ngoài ra, Anh Phạm tiết lộ cô đã chủ động chia sẻ với Anh Đức về vai diễn của mình và nhận được sự thấu hiểu cũng như động viên tinh thần từ bạn đời. Điều này giúp Anh Phạm yên tâm và có thêm động lực để hoàn thành tốt vai diễn lần này. Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5.6.