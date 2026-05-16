Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức
Video Giải trí

Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/05/2026 11:22 GMT+7

Trong phim điện ảnh 'Ốc mượn hồn', Quốc Trường có nhiều phân đoạn thân mật cùng Tiểu Vy và Anh Phạm (bà xã Anh Đức). Để mang đến cảm xúc chân thật trên màn ảnh rộng, cả ba chủ động trao đổi kỹ lưỡng, chuẩn bị tâm lý để phối hợp nhịp nhàng, ăn ý khi diễn cảnh tình tứ.

Quốc Trường đóng vai chồng phản bội trong Ốc mượn hồn

Sau 5 năm ấp ủ, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chính thức giới thiệu phim điện ảnh Ốc mượn hồn. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Jay Quân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...

Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức- Ảnh 1.

Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm cùng dàn diễn viên Ốc mượn hồn chia sẻ về nhân vật trong phim

Ảnh: ĐPCC

Trong phim, bộ ba Quốc Trường - Tiểu Vy - Anh Phạm tạo nên "tam giác tình yêu" phức tạp với những câu chuyện kịch tính. Sau tai nạn bí ẩn, nhân vật Ngọc do Tiểu Vy thủ vai bị một linh hồn nhập xác để truy tìm sự thật đằng sau cái chết của mình. Linh hồn ấy chính là An (Yên Đan), vợ của Quân (Quốc Trường). Từ đây, hàng loạt bí mật dần bị phơi bày, trong đó có mối quan hệ bất chính giữa Quân và "tiểu tam" Diễm Quỳnh (Anh Phạm).

Trong sự kiện, nhà sản xuất hé lộ một số cảnh chạm môi giữa Quốc Trường, Tiểu Vy và Anh Phạm. Để thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, các diễn viên dành nhiều thời gian trao đổi, tập luyện và chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay thân mật. Quốc Trường cho biết việc mình thường xuyên góp mặt ở những bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm giúp bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hỗ trợ bạn diễn, tạo cảm giác thoải mái và an tâm mỗi khi thực hiện những cảnh tình tứ. 

Ngoài ra, Anh Phạm tiết lộ cô đã chủ động chia sẻ với Anh Đức về vai diễn của mình và nhận được sự thấu hiểu cũng như động viên tinh thần từ bạn đời. Điều này giúp Anh Phạm yên tâm và có thêm động lực để hoàn thành tốt vai diễn lần này. Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5.6.

Quốc Trường 'khóa môi' hai mỹ nhân Tiểu Vy và vợ Anh Đức

Tin liên quan

NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện 'Táo xuân'

NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện 'Táo xuân'

Mỗi dịp tết đến xuân về, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng các nghệ sĩ ráo riết tập luyện cho chương trình 'Táo xuân'. Năm nay, các nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Kim Tử Long, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu hy vọng mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Trường Tiểu Vy Anh Phạm ốc mượn hồn phim điện ảnh Khóa môi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận