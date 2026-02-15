Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện 'Táo xuân'
Video Giải trí
'Đột nhập hậu trường':

NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện 'Táo xuân'

Minh Hy - Diệu Tú
15/02/2026 13:00 GMT+7

Mỗi dịp tết đến xuân về, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng các nghệ sĩ ráo riết tập luyện cho chương trình 'Táo xuân'. Năm nay, các nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Kim Tử Long, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu hy vọng mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Hậu trường 'Táo xuân' chào đón Tết Bính Ngọ

Táo xuân được xem là món ăn tinh thần mỗi dịp giao thừa của khán giả miền Tây. Vì vậy, mỗi năm các nghệ sĩ đều cố gắng mang đến cho người xem những tiết mục hấp dẫn, lôi cuốn. Thông qua những nhân vật như ngọc hoàng, thiên hậu, các vị táo và những nàng tiên, dàn nghệ sĩ điểm lại loạt sự kiện hot trong năm nay, từ đó rút ra những bài học cuộc sống.

NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện Táo Xuân - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ cùng các hoa hậu, á hậu hy vọng mang đến niềm vui cho khán giả thông qua chương trình Táo xuân

Ảnh: FBNV

Bên cạnh những tình huống gây cười, tiết mục ca hát, các nghệ sĩ còn đưa những câu nói "viral" trong năm qua vào màn trình diễn của mình. Trong chương trình Táo xuân chào đón Tết Bính Ngọ, NSND Trịnh Kim Chi đóng vai thiên hậu, NSƯT Kim Tử Long vào vai ngọc hoàng, Lê Khánh cùng Hứa Minh Đạt, Tuấn Kiệt trở lại với vai các vị táo. Ngoài ra, Quốc Trường đảm nhận nhân vật tiên đồng còn Hoa hậu Yến Nhi, Á hậu Ngọc Hằng và Phương Anh được giao cho vai tiên nữ trong vườn đào.

Đột nhập hậu trường: NSND Trịnh Kim Chi, Quốc Trường cùng dàn hoa, á hậu tập luyện Táo xuân


