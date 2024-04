Anh em nhà họ Lý và khát vọng lan tỏa pickleball ở Việt Nam

Cú rẽ đầy duyên nợ

Nói về anh em nhà họ Lý, đây là hai anh em ruột đặc biệt trong làng thể thao VN, từng là VĐV bóng bàn chuyên nghiệp trong màu áo đội Công an nhân dân (CAND) và đội tuyển VN ở thập niên 1990. Người anh trai Lý Minh Triết (sinh năm 1972) từng giành hai chức vô địch nội dung đơn nam quốc gia liên tiếp (1995, 1996), trong khi người em Lý Minh Tân (sinh năm 1974) từng đoạt HCV đôi nam quốc gia năm 1993, HCĐ đơn nam 1995. Đỉnh cao trong sự nghiệp bóng bàn chuyên nghiệp của anh em nhà họ Lý chính là tấm HCB đồng đội nam lịch sử tại SEA Games 18 tại Chiang Mai năm 1995.

Ông Lý Minh Triết (trái) và Lý Minh Tân trên sân đấu NVCC

Sau khi giải nghệ vào đầu năm 2000, bộ đôi Lý Minh Triết - Lý Minh Tân tiếp tục để lại dấu ấn trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn quần vợt. Với sự khéo léo và tố chất thể thao sẵn có của mình, họ là cặp đôi nặng ký trong làng banh nỉ phong trào miền Nam với những chức vô địch tại các giải đấu Becamex hay Phú Mỹ Hưng danh tiếng.

VĐV Lý Minh Tân

Sau thời gian dài chơi quần vợt cùng tuổi tác đã cao, cả hai anh em nhà họ Lý đều bị chấn thương đầu gối, nên tính đến nghỉ chơi thể thao. Nhưng rồi, họ lại vô tình bén duyên với một môn vừa du nhập về VN có tên pickleball. Khi môn này xuất hiện ở VN năm 2023, ông Lý Minh Triết đã chơi cùng những người bạn và bắt đầu cảm thấy hào hứng với môn cầm vợt giống bóng bàn, bóng giống quần vợt và chơi trên sân kích thước bằng cầu lông. "Khi tiếp xúc với môn này, tôi cảm thấy rất phù hợp với người VN, với các pha bóng đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy, khéo léo nhưng cũng yêu cầu cả tính kiên trì, nhẫn nại để có thể giành chiến thắng", tay vợt 52 tuổi Lý Minh Triết chia sẻ. Sau đó, nhà cựu vô địch bóng bàn VN cũng rủ rê người em Lý Minh Tân tham gia bộ môn này.

Mục tiêu HCV châu Á

Với sự khéo léo và nhanh nhạy sẵn có, cả hai anh em nhà họ Lý đã tạo thành bộ đôi đáng gờm của môn pickleball tại VN chỉ sau vài tháng tập luyện. Bước ngoặt đầu tiên của cả hai chính là chức vô địch nội dung mở rộng tại Bình Dương hồi tháng 11.2023.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ của ông Lý Minh Triết cùng khả năng phòng thủ khéo léo của Lý Minh Tân đã giúp họ đoạt HCV nội dung trên 50 tuổi mở rộng giải quốc tế WPC Series - Asia Pacific 2024 Race to Carmelina vừa diễn ra ở Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu) hồi đầu tháng 4, sau khi đánh bại cặp đôi rất mạnh của Singapore trong trận chung kết. Với thành tích này, cả hai đang hướng đến cái đích cao nhất tại giải vô địch châu Á mở rộng lần đầu tiên được tổ chức ở VN do CLB Pickleball And Friends VN đứng ra đăng cai từ ngày 30.4 - 4.5 tại CLB Kỳ Hòa 2 (TP.HCM) với tổng giải thưởng lên đến 30.000 USD. Điều quan trọng, như anh em nhà họ Lý chia sẻ, họ muốn đem tấm HCV để lan tỏa và thúc đẩy hơn nữa môn chơi mới mẻ, rất phù hợp với tố chất người VN, giúp người yêu thể thao có thêm sự lựa chọn lành mạnh.

Làn sóng pickleball nở rộ tại VN Giữa năm 2023, một nhóm nhỏ người VN biết đến môn pickleball qua các bạn Việt kiều Mỹ. Nhưng chỉ sau 8 tháng, riêng TP.HCM đã có rất nhiều CLB sinh hoạt chính thức có sân pickleball chuyên dụng và hơn 15 CLB sử dụng sân quần vợt xen kẽ pickleball. Trên cả nước hiện có hơn 20 tỉnh thành đã tham gia và phát triển bộ môn này. Khác với bóng đá, quần vợt đòi hỏi tố chất năng khiếu và nền tảng thể lực mạnh mẽ, cần tích lũy lâu dài…, pickleball được xem là môn thể thao có tính đại chúng. Nét đặc trưng của môn này là không phân biệt tuổi tác hay giới tính, người 7 tuổi đến trên 70 tuổi vẫn chơi được, VĐV nam và nữ hoàn toàn có thể thi đấu cùng nhau.