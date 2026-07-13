Anh Hòa lấp ổ gà

Tốt nghiệp THPT năm 2008, anh Lê Văn Hòa vào các tỉnh phía nam làm công nhân, sau đó quay về quê cưới vợ và có ý định sang Hàn Quốc lao động. Thế nhưng, khi các thủ tục xuất ngoại sắp hoàn tất thì anh lại "quay xe" và quyết định ra Hà Nội làm shiper.

Đây là khoảng thời gian khiến chàng trai này "tự thay đổi nhận thức" và bắt đầu đam mê công việc thiện nguyện.

"Vừa làm shiper, tôi vừa tham gia nhóm thiện nguyện của các Phật tử chùa Pháp Vân, Hà Nội. Ban đầu, tôi tham gia vì tò mò, nhưng sau vài lần lên chùa nghe sư thầy thuyết pháp về trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, đất nước, cộng đồng, những việc làm thiện nguyện sẽ giúp mình sống tốt hơn, yêu thương hơn thì tôi bị thuyết phục và bắt đầu yêu thích việc thiện nguyện", anh Hòa kể.

Anh Lê Văn Hòa cùng nhóm thiện nguyện đang lấp ổ gà ẢNH: NVCC

Ngoài thời gian đi giao hàng, anh Hòa tích cực tham gia các hoạt động nhặt rác làm sạch môi trường, san lấp ổ gà trên các tuyến đường cùng nhóm thiện nguyện và tham gia học võ cổ truyền. Sau một thời gian bám trụ ở thủ đô, anh Hòa về quê khởi nghiệp bằng việc bán hàng online, mở lớp dạy võ và gia nhập nhóm thiện nguyện của các Phật tử chùa Viên Quang, cách nhà hơn 10 km.

"Kể từ khi tham gia thiện nguyện, chạy xe máy trên đường, thấy có ổ gà gây khó khăn cho đi lại và có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, tôi dừng lại chụp ảnh rồi lên kế hoạch san lấp", anh Hòa nói.

Nhóm thiện nguyện của anh Hòa đang lấp ổ gà trên một tuyến đường ở xã Kim Liên, Nghệ An ẢNH: NVCC

Để ổ gà không bị hư hỏng trở lại, chất liệu vá lấp phải là nhựa đường. Anh tìm đến các doanh nghiệp thi công đường, nói rõ ý định và xin lại nhựa dư thừa rồi mang về dự trữ ở nhà văn hóa của thôn để sử dụng. Trước khi đi vá ổ gà, anh Hòa thông báo cho các thành viên trong nhóm thiện nguyện để cùng thực hiện.

Việc san lấp ổ gà cũng không đơn giản như dùng đất để lấp. Nhóm của anh Hòa phải khoét sâu ổ gà, làm sạch hố để tạo độ bám, sử dụng khò gas làm nóng thảm nhựa, sau đó dùng đầm để đầm chặt thảm nhựa. Công việc thường là ban đêm, có khi ban ngày, vì "lúc nào rảnh là đi".

"Ban đầu, chúng tôi chụp ảnh, quay video đăng Facebook cá nhân cho vui, nhưng không ngờ hiệu ứng mang lại rất mạnh mẽ. Nhiều người chia sẻ, ủng hộ việc làm này và nhắn tin báo cho tôi biết các điểm có ổ gà nguy hiểm cần san lấp. Khi làm xong công việc gia đình, tôi đều tìm đến các nơi này để khảo sát và sau đó chúng tôi đều đến san lấp", anh Hòa nói.

Không chỉ trong phạm vi H.Nam Đàn cũ, người dân ở cách xa 20 - 30 km nhắn tin nhờ lấp ổ gà, anh Hòa và nhóm thiện nguyện đều sẵn sàng hỗ trợ.

"Ban đầu, nhiều người nghĩ chúng tôi rảnh việc, đi làm cái việc lẽ ra của đơn vị quản lý đường bộ. Nhưng tôi lại nghĩ, khi đường hư hỏng nhiều, đơn vị quản lý đường mới sửa chữa chứ một vài ổ gà đơn lẻ thì họ chưa kịp làm, mà mình làm thay cũng tốt mà, để tiết kiệm cho nhà nước.

Chưa kể, nhiều tuyến đường do địa phương quản lý, nhưng đường rải nhựa, việc tìm thảm nhựa để lấp ổ gà là không dễ, lấp bằng bê tông do khác chất liệu nên nhanh hỏng", anh Hòa chia sẻ.

Anh Lê Văn Hòa ẢNH: K.HOAN

Ngoài việc đi lấp ổ gà, anh Hòa còn vận động hàng chục học trò trong lớp dạy võ của mình tham gia dọn rác, làm sạch các di tích, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

"Lúc đầu, các em còn bị động, nhưng bây giờ rất hăng hái tham gia. Làm việc thiện mang lại cho mình cảm giác an vui, ngủ rất ngon và nhìn cuộc sống lạc quan và yêu thương hơn", anh Hòa tâm sự.