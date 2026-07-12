Trái tim từ Hà Nội hồi sinh ở TP.HCM sau ca ghép chỉ mất 65 phút

Tối 10.7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ghép tim thành công cho người bệnh 29 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối. Tim hiến được lấy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và vận chuyển khẩn trương từ Hà Nội vào TP.HCM. Kể từ khi tim hiến được đưa đến phòng mổ, ê kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ mất 65 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim đập trở lại trong lồng ngực người nhận.

Đây là thời gian thực hiện ngắn nhất trong các ca ghép tim đã được triển khai tại bệnh viện.

Tim hiến được vận chuyển khẩn trương từ sân bay Nội Bài về TP.HCM Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp



Quyết định hiến tạng đầy nhân văn

Người nhận tim mắc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu cục bộ kèm suy tim tiến triển. Từ cuối năm 2025, người bệnh nhiều lần nhập viện vì khó thở, phù 2 chân và các đợt suy tim mất bù. Dù đã được điều trị nội khoa và đặt máy khử rung tim, bệnh vẫn tiếp tục tiến triển. Người bệnh được chỉ định ghép tim và đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Nguồn hiến tim là một nam bệnh nhân 41 tuổi bị tai nạn lao động nghiêm trọng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tổn thương não nặng. Dù đã được tích cực điều trị, người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn. Trong thời khắc đau buồn, gia đình đã quyết định hiến tặng các mô, bộ phận cơ thể của người bệnh để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép tạng.

Sau khi đối chiếu danh sách chờ và đánh giá các tiêu chí chuyên môn, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là trường hợp cần ghép tim khẩn cấp và đủ điều kiện tiếp nhận tim hiến. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, quy trình ghép tạng liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Ê kíp phẫu thuật tập trung cao độ trong quá trình thực hiện ca ghép tim Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

“Cuộc chạy đua” liên viện

Do khoảng cách vận chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM, thời gian thiếu máu lạnh của tim kéo dài khiến quỹ thời gian dành cho quá trình khâu nối tại phòng mổ trở nên đặc biệt hạn hẹp.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng ê kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính, cho biết: “Mỗi thao tác đều phải được tính toán chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và an toàn của kỹ thuật. Sự chuẩn bị đồng bộ, kinh nghiệm tích lũy qua các ca ghép trước cùng khả năng vận hành nhịp nhàng đã giúp ê kíp nhanh chóng hoàn tất ca ghép lần này. Sau 60 phút kể từ khi tim hoạt động trở lại, kết quả siêu âm cho thấy trái tim co bóp mạnh mẽ, chức năng tim ban đầu tốt”.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

Thành công của ca ghép tim lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng...