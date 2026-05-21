Anh hoãn lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu Nga

Theo AFP ngày 21.5, chính phủ Anh đã ban hành giấy phép nhằm nới lỏng lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ dầu thô của Nga và được tinh chế tại các nước thứ ba.

Bộ trưởng Thương mại Chris Bryant cho biết các biện pháp này được thực hiện "trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông" và sẽ nối lại lệnh cấm nhập khẩu sớm nhất có thể.

Tàu chở dầu của Nga tại cảng Ấn Độ năm 2024 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 10.2025, Anh từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô của Nga, một phần trong nỗ lực cắt đứt các nguồn thu tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã khiến nguồn cung năng lượng tắc nghẽn và đẩy giá tăng vọt. Mới đây, Mỹ trong ngày 18.5 tiếp tục gia hạn lệnh miễn cấm vận dầu Nga đối với các lô hàng trên biển, động thái bị Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 20.5 cho biết chính phủ đang ban hành "hai giấy phép ngắn hạn có mục tiêu cụ thể để từng bước áp dụng các biện pháp cấm vận mới và bảo vệ người tiêu dùng Anh".

Ông Starmer cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định London vẫn đang tăng cường các biện pháp để kiềm chế nền kinh tế Nga.

Dù vậy, lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch chỉ trích quyết định mua dầu Nga sẽ khiến Moscow có thêm nguồn tiền để đối đầu với Ukraine.

Anh đã áp đặt các lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối với Nga kể từ năm 2022, nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ cũng như hơn 3.000 cá nhân và công ty. Bộ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson cho rằng việc tạm nới lỏng cấm vận là biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia của Anh, trước những biến động do xung đột giữa Mỹ và Iran.