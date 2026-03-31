Tổng thống Trump cho tàu dầu Nga viện trợ Cuba

H.G
31/03/2026 05:15 GMT+7

TASS hôm qua dẫn thông báo của Bộ Giao thông Nga xác nhận tàu dầu Anatoly Kolodkin mang theo khoảng 730.000 thùng dầu thô đã cập cảng Cuba trong ngày 30.3.

Con tàu tiến hành dỡ hàng ở cảng Matanzas thuộc phía tây bắc hòn đảo. Dữ liệu theo dõi tàu bè LSEG cho thấy con tàu di chuyển dọc theo bờ biển phía bắc Cuba sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý rằng ông không có vấn đề gì với việc có tàu dầu Nga trên đường viện trợ cho Cuba.

Tàu dầu Anatoly Kolodkin của Nga

Trước câu hỏi về bản tin của tờ The New York Times cho rằng tàu dầu Nga được phép đến Cuba, ông Trump cho biết "nếu có nước muốn gửi dầu cho Cuba vào thời điểm này, tôi không có vấn đề gì, dù đó là dầu của Nga hoặc không". Tàu dầu Anatoly Kolodkin nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, Liên minh Châu Âu và Anh theo sau cuộc xung đột ở Ukraine. Số dầu chở theo tàu có thể sản xuất khoảng 180.000 thùng dầu diesel, đủ đáp ứng nhu cầu của Cuba trong vòng 9 - 10 ngày.

Hiện Cuba hết sức cần nguồn dầu nhiên liệu và dầu diesel để vận hành mạng lưới điện và tránh tình trạng cúp điện tiếp tục trên diện rộng, trong khi việc bán xăng dầu đang được phân bổ gắt gao. Washington đã cắt đứt nguồn nhập khẩu dầu của Cuba từ Venezuela sau khi bắt nhà lãnh đạo Nicolas Maduro về Mỹ ngày 3.1. Washington cũng đe dọa áp thuế quan trừng phạt bất kỳ nước nào gửi dầu thô cho Cuba. Động thái này của Mỹ đã khiến Mexico ngừng xuất khẩu dầu cho Cuba.

Tàu dầu Nga sắp đến Cuba, Mỹ không chặn tàu

AFP hôm nay 30.3 dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một tàu dầu Nga đang nằm trong danh sách bị Mỹ cấm vận dự kiến sẽ cập cảng Cuba ngày 1.4.

