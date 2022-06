Anh Hoàng Tiến Hưng tái đắc cử Bí thư Đoàn thanh niên VNPT khóa mới

Ngày 16.6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham gia của 143 đoàn viên ưu tú đại diện cho 4.390 đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn.

Tham dự Đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Đồng hành cùng chuyên môn

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy dấu ấn chặng đường 5 năm qua, cùng với sự phát triển của Tập đoàn, Tuổi trẻ VNPT đã thực sự đổi mới mạnh mẽ, phát triển toàn diện, gắn kết khăng khít với nhiệm vụ chính trị - chuyên môn, bên cạnh đó các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng luôn được Đoàn Thanh niên Tập đoàn quan tâm, triển khai tại các địa phương trên cả nước.

Nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo, luôn thích ứng với mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở VNPT thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình thực tế.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã triển khai Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ VNPT xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0, đóng góp sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết vào công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Bám sát Nghị quyết phát triển thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, chú trọng mục tiêu ít nhất 60% hoạt động Đoàn gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động công tác Đoàn của Đoàn VNPT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn và màu sắc Thanh niên.

Cụ thể, 5 năm qua, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 1.016 công trình phần việc thanh niên các cấp; 2.403 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; 6.664 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều chương trình, sản phẩm tiêu biểu có sự góp sức của tuổi trẻ VNPT được T.Ư Đoàn và Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư vinh danh: như Chương trình “Thank you Việt Nam”; Sản phẩm “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx”…

Tiểu biểu, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là trọng tâm gắn liền với việc chuyển đổi số T.Ư Đoàn trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên, truyền thông tới hơn 23 triệu đoàn viên thanh niên trên cả nước.

Trách nhiệm với cộng đồng

Cùng với hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.





Cụ thể, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 8 vào miền Trung nước ta, trong đó có 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc vận động Đoàn viên Thanh niên, cán bộ nhân viên đơn vị ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm cần thiết (quần áo, lương thực, thuốc men…) hỗ trợ khắc phục bão lũ cho nhân dân các tỉnh miền Trung.

Từ nguồn kinh phí thu được, chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ hoặc phối hợp với các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn tổ chức các đội hình tình nguyện đi cứu trợ tại các địa phương gặp khó khăn.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tập đoàn và các địa phương trên cả nước; phát động thanh niên chung tay hỗ trợ bà con nông dân trên cả nước tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Hưởng ứng Phong trào hiến máu tình nguyện, các cơ sở Đoàn trong Tập đoàn VNPT đã vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, kết quả đã thu được 4.209 đơn vị máu.

Giới thiệu 1.057 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu 1.057 Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, kết nạp, trong đó đã có 541 đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi Đoàn.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên VNPT đã vinh dự 5 năm liền được Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư tặng Cờ thi đua tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Năm 2020 đã được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 3 năm liền khối cơ quan doanh nghiệp và rất nhiều danh hiệu thi đua khác.

Phát biểu tại Đại hội, chị Hoàng Thị Minh Thu cho biết phát huy những thành tích và truyền thống của các thế hệ đi trước, Đoàn VNPT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã cụ thể hóa thực hiện các phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn, triển khai hiệu quả, sáng tạo 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên.

“Nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực đã được tổ chức, tạo sức lan toả trong đoàn viên thanh niên đơn vị. Các chương trình đồng hành cùng thanh niên cũng được triển khai toàn diện, đảm bảo quyền và lợi ích của thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển đầy đủ các kỹ năng trong công tác chuyên môn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn mà còn là người bạn đồng hành của đoàn viên thanh niên đơn vị. Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng”, chị Thu đánh giá.