Anh hùng Lao động Thái Hương: Thương hiệu quốc gia là đòn bẩy chiến lược

Phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 12.10 tại Hà Nội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á bank), Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, cho rằng lịch sử dân tộc đang đứng trước một bước ngoặt vĩ mô - kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu, ngày 12.10.2026

Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng bệ phóng từ các nghị quyết trụ cột đang tạo ra luồng sinh khí mới, khích lệ những "cánh chim đầu đàn" biến khát vọng đưa dân tộc sánh vai cùng các cường quốc năm châu thành hiện thực.

Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ấn tượng, thu hút FDI liên tục lập đỉnh và vị thế địa chính trị của Việt Nam được nâng tầm, Anh hùng Lao động Thái Hương cho rằng: "Chúng ta không còn ở thế phòng ngự mà đang chủ động bứt phá".

Nhìn ra thế giới, xu thế không còn là những khái niệm mơ hồ, mà đã định hình rõ nét bằng ba mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc, tiêu chuẩn ESG khắt khe và mô hình Kinh tế tuần hoàn.

"Đây không phải là rào cản, mà là cuộc đua giành thị phần toàn cầu", bà Thái Hương nhận định và cho rằng Thương hiệu quốc gia trong bước chuyển mình này không chỉ là một danh hiệu, mà phải là đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực sáng tạo mới cho nền kinh tế tri thức.

Tầm nhìn mới: Chuyển từ "gia công" sang "làm chủ công nghệ"

Để hiện thực hóa khát vọng, Nhà sáng lập Tập đoàn TH đề xuất cần định vị lại Tầm nhìn và Sứ mệnh của Thương hiệu quốc gia đạt chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, Thương hiệu quốc gia Việt Nam thế kỷ 21 phải chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ, từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số với năng lực sáng tạo, hàm lượng chất xám, R&D, công nghệ cao và giải pháp xanh; từ bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh với giá trị cốt lõi là: trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững. Mục tiêu là chiếm lĩnh vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Tầm nhìn của chúng ta là trở thành "Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới". Chúng ta định vị Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc giải mã tài nguyên thiên nhiên bằng trí tuệ nhân tạo để chữa lành và tái tạo năng lượng cho con người", theo Anh hùng Lao động Thái Hương.

Đồng thời, thương hiệu quốc gia mang sứ mệnh nâng tầm giá trị tài sản quốc gia, bảo hộ và tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành: từ thực phẩm sạch, dược phẩm chữa lành đến mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên độc bản. Sứ mệnh ấy là mang những gì tinh túy nhất của đất trời và trí tuệ Việt ra thế giới một cách kiêu hãnh và sống động, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia mới có uy tín toàn cầu.

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong

Để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh này, bà cho rằng cần phân biệt rõ ràng, quyết liệt giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Cần bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối đa cho kho báu nông nghiệp, nông lâm, thủy hải sản, đặc biệt là dược liệu của Việt Nam

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hình "hệ điều hành" vĩ mô, tạo không gian và bệ phóng cho doanh nghiệp, tập trung vào 3 vai trò cốt lõi.

Thứ nhất, dẫn dắt bằng quy hoạch thể chế xanh. Cụ thể hóa các quyết sách lớn thành hành lang pháp lý thông thoáng cho mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và mục tiêu Net Zero.

Thứ hai, bảo hộ tri thức bản địa làm tài sản quốc gia. Nhà nước cần có chiến lược nâng tầm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối đa cho kho báu nông nghiệp, nông lâm, thủy hải sản, đặc biệt là dược liệu của Việt Nam, lĩnh vực đất nước tự hào có trên 5.000 loài thảo dược, xếp thứ 15/25 quốc gia có đa dạng sinh học lớn nhất, cùng di sản y học lừng lẫy của các bậc Thánh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông…

"Chúng tôi quyết tâm đưa giá trị độc bản và cây dược liệu Việt Nam bước ra thế giới thông qua một hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp tuần hoàn Net Zero và Chuỗi tổ hợp du lịch chữa lành ESG; đưa khoa học công nghệ đỉnh cao và mô hình quản trị tài chính toàn cầu vào cuộc, mục tiêu là số hóa bản đồ gen của dược liệu, đưa vào chế biến sâu để nhân giá trị tinh chất lên hàng chục, hàng trăm lần, biến dược liệu thô thành "Tài sản trí tuệ quốc gia"", bà Thái Hương nhấn mạnh.

Cuối cùng, ngoại giao kinh tế tầm cao, biến mạng lưới ngoại giao toàn cầu thành các trạm xúc tiến, bảo trợ cho các sản phẩm Thương hiệu quốc gia vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Về vai trò doanh nghiệp, bà Thái Hương cho rằng cần trở thành "Chiến binh tiên phong và thực thi chuẩn mực".

Nếu Nhà nước kiến tạo bệ đỡ pháp lý thì doanh nghiệp là mũi nhọn trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu bằng sản phẩm và dịch vụ thực chất. Không thể có một thương hiệu quốc gia hùng mạnh nếu thiếu những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu và các siêu thương hiệu dẫn dắt. Quốc gia tạo bộ khung, doanh nghiệp tạo ra sức sống và thương hiệu đó.

Doanh nghiệp là đại sứ ngoại giao kinh tế, trực tiếp chinh phục thị trường quốc tế, tạo việc làm, tầm ảnh hưởng và niềm tin đối với quốc gia của mình.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, bà Thái Hương cam kết thực thi 3 nhiệm vụ chiến lược.

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh với giá trị cốt lõi là: trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững

Đầu tiên, tăng tốc bằng công nghệ đỉnh cao. Khối doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt hạ tầng, khối doanh nghiệp tư nhân linh hoạt ứng dụng AI và quản trị số. Trong ngành dược liệu, doanh nghiệp dùng AI để giải mã ma trận sinh học thảo dược, tối ưu chuỗi giá trị đa ngành, tạo ra những sản phẩm độc bản mà không quốc gia nào có thể sao chép.

Thứ hai, tự nguyện khắt khe với chính mình bằng chuẩn ESG. Thực hiện những tiêu chuẩn cao về Môi trường - Xã hội - Quản trị. Cộng đồng doanh nghiệp làm kinh tế không đánh đổi môi trường, xây dựng chuỗi giá trị cộng sinh, nuôi dưỡng sinh kế cho người nông dân, đưa họ trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi giá trị từ vùng trồng dược liệu đến nhà máy hiện đại.

Thư ba, cộng hưởng đa ngành để đi ra biển lớn. Theo đó, kết hợp sản xuất xanh với mô hình du lịch sinh thái chữa lành. Khi doanh nghiệp Việt Nam đi ra quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đi cùng nhau dưới một ngọn cờ chung - Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bà Thái Hương khẳng định khi tầm nhìn vĩ đại của lãnh đạo đất nước gặp gỡ khát vọng tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, một sức mạnh cộng hưởng vô địch sẽ được tạo ra.

"Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xin dốc hết tâm lực, trí lực và tài lực, quyết tâm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định một Thương hiệu quốc gia thịnh vượng, văn minh và trường tồn", nhà sáng lập Tập đoàn TH gửi lời hứa trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.