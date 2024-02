Anh hùng LLVTND Nguyễn Chí Thành: Khi lao vào lửa thì không còn thời gian để sợ

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) nổi tiếng vì luôn xung phong nhận các nhiệm vụ khó và chọn cuộc sống giản dị, chất phác. Tháng 10.2023, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Dấn thân và cuộc đời nở hoa

Anh Thành lớn lên H.Củ Chi (TP.HCM) với nhiều kênh, rạch, sông nước bao quanh. Vì vậy, anh nhiều lần chứng kiến bạn bè, bà con hàng xóm đuối nước. Trong đó, 2 người anh em họ hàng trong gia đình anh cũng là nạn nhân. Mọi người cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, 3 ngày sau 2 thi thể nổi lên, cá rút rỉa không còn nguyên vẹn. Anh đau xót và ám ảnh.

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) Độc Lập

Khi đi lính nghĩa vụ công an, anh Thành thấy có tổ CNCH nên làm đơn tình nguyện xin qua và gắn bó suốt 22 năm qua. Trung tá Nguyễn Chí Thành thừa nhận công việc đã trui rèn anh có tinh thần thép, vượt qua sợ hãi và trưởng thành.

Anh đã tham gia hàng ngàn vụ cứu hộ, nhiều lần đứng giữa lằn ranh sinh - tử như vụ cháy tòa nhà ITC năm 2002; tìm hài cốt nạn nhân đã rơi 3 năm xuống hang sâu 220 m ở Cao Bằng trong thời tiết lạnh giá, có mưa phùn; tìm nạn nhân rơi xuống hang nguyên sơ ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang); tìm kiếm nạn nhân vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023…

Anh Thành xông pha trong mọi nhiệm vụ và chưa từng bỏ cuộc Độc Lập, NVCC

"Đối diện với nhiều thi thể trương sình, không còn nguyên vẹn, tôi từng định bỏ cuộc. Nhưng nghĩ về nạn nhân đang phải nằm nơi lạnh lẽo, tôi lại vượt qua nỗi sợ của mình để hoàn thành nhiệm vụ, đưa họ về với gia đình", anh nói.

Người phó đội trưởng nhận xét, CNCH là công việc nhân văn ý nghĩa, mỗi người lính có duyên đến với nghề như một sứ mệnh được giao phó. Với anh, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình người, là tinh thần trách nhiệm với mọi người xung quanh. Có lẽ vậy, mà anh và đồng đội khi bình thường ai cũng nghĩ đến vợ con, nhưng khi ra "chiến trường", tất cả lại cùng chí hướng phải hoàn thành nhiệm vụ, phải cứu được nạn nhân, không còn thời gian để nghĩ về nỗi sợ.

Anh Thành cùng đồng đội đã tham gia hàng ngàn vụ CNCH và nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử Độc Lập

Nhiều lần thấy chồng đối mặt hiểm nguy, về đến nhà bị bỏng rát, trầy xước khắp nơi, chị Phạm Thị Thắm (41 tuổi, vợ trung tá Thành) cũng từng khuyên anh bỏ nghề. Nhưng thấy anh vẫn cười, hạnh phúc kể về niềm vui khi cứu hộ được những ca khó, chị tự động viên mình chấp nhận công việc của chồng và chỉ biết cảm ơn trời đất mỗi lần anh bình yên trở về.

Tâm sự người anh hùng vào sinh ra tử “cứu cái còn trong cái mất”

Với những nỗ lực dấn thân không mệt mỏi, năm 2023 trung tá Nguyễn Chí Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhận 2 bằng khen của Thủ tướng trong 1 tháng, được Ban giám đốc Công an TP.HCM cùng nhà hảo tâm tặng 1 căn hộ chung cư. Mới đây nhất, anh đạt 2 huy chương vàng của giải bơi do Bộ Công an tổ chức tại Quảng Bình

Anh tự hào: "3 tháng hè tôi cũng đưa con gái đi thi giải bơi trẻ quốc gia, 2 bé được 33 huy chương, trong đó có 22 huy chương vàng. Lúc ban tổ chức đọc tên con lên nhận giải tôi hạnh phúc chảy nước mắt luôn. Năm 2023 cuộc đời tôi nở hoa, rất hạnh phúc và vinh dự, làm gì cũng thành công, gặt hái kết quả mỹ mãn".



Anh hùng… bình dị

Gia đình anh Thành có 6 anh chị em tại H.Củ Chi, cha mẹ phải làm thuê cuốc mướn trầy trật lo từng bữa cơm trong gia đình. Năm anh lên lớp 5, gia đình chuyển về quê ngoại ở Bình Dương, mình anh ở lại Củ Chi tự lập tiếp tục đi học.

Cậu bé tên Chí Thành gầy rạc người khi đó đã đi mò cua, bắt cá, đi câu để kiếm ăn, dư thì bán dành tiền đi học. Cuối tuần, nghỉ hè, anh lại tiếp tục đi cuốc đất, làm thêm để vào năm học đóng tiền.

Anh Thành và vợ bật khóc khi được tặng căn hộ chung cư sau những lần dấn thân miệt mài Vũ Phượng

Ngày đi học, bạn bè gọi anh là "Thành mì tôm" vì thấy anh ăn mì liên tục. Ai hỏi, anh cũng cười nói: "Tại mì ngon". Sau này, vào ngành công an, trở thành phó đội trưởng, người ta vẫn thấy anh Thành ở trong một căn nhà nát thuê 2 triệu gần đơn vị.

Khi mới dọn đến, vợ chồng anh cùng nhau dọn bỏ 3 bao phân mèo với những mảng tường bong tróc, cửa sổ từng đổ sập phải dán chữ "nguy hiểm đừng tới gần". Nổi bật nhất trong nhà là bộ sưu tập huy chương, giấy khen của 2 con gái.

Anh Thành bình dị trong đời sống hằng ngày, được lãnh đạo, đồng đội quý mến Độc Lập

Ngày được trao tặng căn chung cư, vợ chồng anh vỡ òa hạnh phúc chia sẻ: "Đây là niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng để 2 con an tâm học hành". Bà Nguyễn Thị Tuyết (67 tuổi, mẹ trung tá Thành) cũng cho biết rất hãnh diện vì con trai. "Dù nhà nghèo, con đông, không lo cho con được trọn vẹn nhưng Thành nói đi cứu hộ là cứu người nên tôi rất tự hào", bà nói.

Nụ cười bừng sáng trên gương mặt cháy nắng, trung tá Thành tâm sự, anh là người sống tình cảm, công việc là trên hết nên không đặt nặng vật chất. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Hơn 20 năm gắn bó với công việc, anh luôn tự nguyện vệ sinh hồ bơi ở đơn vị mỗi ngày để đồng đội tập luyện Độc Lập

"Khi nhắc về gia đình, tôi lúc nào cũng xúc động vì tình cảm, sự hy sinh của bà xã dành cho mình. Bà xã tôi chấp nhận nghỉ làm nhà nước lui về chăm 2 con để ông xã yên tâm công tác. Tôi luôn nhắc bản thân sống thật tốt, gương mẫu không làm gì để bà xã phiền lòng, lúc nào cũng phải phấn đấu. Tôi chú ý cả cách đi đứng, ăn nói giao tiếp trong cuộc sống vì tình cảm những người thân yêu đã dành cho mình", anh rưng rưng.