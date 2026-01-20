Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Anh hùng Phạm Tuân trao kỷ lục cho học sinh 7 tuổi xuất bản truyện tranh

Bích Thanh
20/01/2026 22:27 GMT+7

Một học sinh 7 tuổi, đang học lớp 2 tại TP.HCM, đã xác lập Kỷ lục học đường là học sinh nhỏ tuổi nhất sáng tác và xuất bản truyện tranh màu do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận.

- Ảnh 1.

Anh hùng, trung tướng, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân (đứng giữa), trao bằng xác nhận Kỷ lục học đường cho Phan Ngọc Thư Hà

ẢNH: V.K

Ngày 20.1, Anh hùng, trung tướng, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch danh dự Hệ Thiên cầu kỷ lục -Sphere.6, Ủy viên thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng xác nhận Phan Ngọc Thư Hà là học sinh nhỏ tuổi nhất sáng tác và xuất bản truyện tranh màu. 

Theo đó,  Phan Ngọc Thư Hà (bút danh IVANKA, sinh năm 2018), học sinh lớp 2 Trường Quốc tế Việt Úc (cơ sở Ba Tháng Hai) đã xác lập Kỷ lục học đường khi sáng tác và xuất bản tác phẩm "Ngày đầu đi học - Trường học Mèo Hà", do Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản năm 2025, khi chỉ mới 7 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chia sẻ Kỷ lục học đường dành cho Thư Hà không chỉ ghi nhận thành tích đặc biệt về độ tuổi trong lĩnh vực sáng tác và xuất bản truyện tranh màu mà còn là minh chứng sinh động cho việc phát hiện, nuôi dưỡng và tôn vinh tài năng sáng tạo từ sớm, nơi những nét vẽ ngây thơ có thể mở ra cả một thế giới giàu trí tưởng tượng và đầy cảm xúc.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Thư Hà cho biết tác phẩm được hình thành từ một cảm hứng rất đỗi đời thường: Trong dịp tổng kết khóa học và mùa hè lớp lá, em nhận được một chú thú bông nhỏ. Em đặt tên là "Mèo Hà" và dành cho nhân vật này một tình cảm đặc biệt. Từ đó, chú mèo bông trở thành người bạn thân thiết, theo em trong nhiều sinh hoạt hằng ngày và đi vào thế giới truyện tranh với vai trò nhân vật trung tâm.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Tác phẩm “Ngày đầu đi học - Trường học Mèo Hà” do tác giả nhí IVANKA Phan Ngọc Thư Hà sáng tác và minh họa

ẢNH: V.K

Với tình cảm trong trẻo kết hợp với năng khiếu hội họa, Thư Hà đã xây dựng nên một thế giới truyện tranh mang phong cách riêng, lấy nhân vật Mèo Hà làm trung tâm, dẫn dắt người đọc bước vào những câu chuyện gần gũi, sinh động và đậm chất trẻ thơ.

Tác phẩm được Thư Hà thực hiện trong suốt kỳ nghỉ hè (từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025) với tổng cộng 52 trang gồm bìa, hình thức truyện tranh màu.

Không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện, tác phẩm của Thư Hà, Kỷ lục học đường Việt Nam, còn truyền tải những giá trị tích cực về tình bạn, gia đình, tinh thần học tập và sự sẻ chia, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi nhưng vẫn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.


Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận