Ảnh hưởng bão số 2, Nam bộ và Tây nguyên mưa to đến cuối tháng 7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 27.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/ giờ), giật cấp 16. Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, khu vực đông bắc có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16 biển động dữ dội.

Ảnh hưởng bão số 2 nhiều nơi ở nước ta có mưa lớn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ngoài ra, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, đêm qua đến sáng 27.7, ở khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.7 đến 8 giờ ngày 27.7 có nơi trên 90mm như: Sa Bình 1 (Kon Tum) 108mm, Ia Nan (Gia Lai) 157,2mm, Quảng Thành (Đắk Lắk) 91,6mm...

Dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra từ đêm 27.7 đến đêm 28.7, khu vực tây bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực đông bắc và đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ bão số 2 hút gió mùa tây nam hoạt động mạnh gây mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo: Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 30.7, với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm.