Ảnh hưởng bão Trà Mi: TP.HCM dự báo mưa giông kéo dài nhiều nơi trong vài giờ tới

Theo thông tin được phát vào lúc 6 giờ 50 (27.10) của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ trong 3 giờ qua hình thái mưa giông từ dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với cơn bão số 6 (bão Trà Mi) hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Từ ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, Củ Chi.

Cảnh báo trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực quận, huyện nói trên. Sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác gồm các quận trung tâm như: 4, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

Lượng mưa phổ biến từ 12 – 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông đề phòng gió lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5 – 7 (8 – 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Ảnh: Phạm Hữu

Cũng theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét trong 3 giờ qua tại khu vực Nam bộ cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo giông, sét trên khu vực các tỉnh: Tiền Giang (Tân Phước), Long An (thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Đức Hòa, Tân Hưng), Đồng Nai (H.Cẩm Mỹ, Huyện Long Thành, Xuân Lộc, TP.Biên Hòa, Thống Nhất Trảng Bom, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Tân Phú), TP.HCM (TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, Củ Chi), Bình Dương (TP.Thuận An, Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo), Tây Ninh (Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Biên), Bình Phước (Đồng Phú, Bù Đăng).

Cảnh báo trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực quận, huyện nói trên. Sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 12 – 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông đề phòng gió lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5 – 8 (8 – 21 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.