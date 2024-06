Anh Jae Hyun sau 5 năm ly hôn Goo Hye Sun

Ahn Jae Hyun điển trai trẻ trung ở tuổi U.40 CẮT TỪ CLIP

Trong MV No Sad Song For My Broken Heart của nam ca sĩ K.Will, Ahn Jae Hyun hợp tác cùng Seo In Guk. MV lần này thu hút sự chú ý ngay từ khi mới công bố cho đến lúc ra mắt, bởi đánh dấu màn tái hợp giữa Seo In Guk và Ahn Jae Hyun sau 12 năm, kể từ MV Please don't…. cũng của K.Will.

No Sad Song For My Broken Heart được cho là tiếp nối diễn biến của Please don't, xoay quanh quan hệ giữa hai người đàn ông đứng giữa ranh giới tình bạn - tình yêu. Câu chuyện của họ trong MV gây sốt mạng xã hội suốt nhiều ngày qua. Những cảnh quay gần gũi của Seo In Guk và Ahn Jae Hyun cũng được chia sẻ rầm rộ.

Nam người mẫu, diễn viên trong MV No Sad Song For My Broken Heart CẮT TỪ CLIP

Ahn Jae Hyun và Seo In Guk ăn ý trong MV CẮT TỪ CLIP

Màn thể hiện đầy cảm xúc của Ahn Jae Hyun trong MV No Sad Song For My Broken Heart nhận được nhiều lời khen ngợi. Khán giả đánh giá mỹ nam 8X thể hiện tinh tế tâm lý mâu thuẫn của nhân vật và tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với Seo In Guk. Không ít người xem còn khẳng định Ahn Jae Hyun có bước đột phá về diễn xuất qua MV lần này.

Ngoài MV No Sad Song For My Broken Heart, Ahn Jae Hyun từ đầu năm tới nay cũng có một số hoạt động nghệ thuật nổi bật như tham gia show truyền hình 1 Night 2 Days, I Live Alone… và mở kênh YouTube cá nhân. Thông qua đó, nam diễn viên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống độc thân hiện tại.

Diễn xuất của Ahn Jae Hyun gây ấn tượng CẮT TỪ CLIP

Sau 5 năm kể từ vụ ly hôn chấn động với Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun sống một mình cùng chú mèo của mình. Tuy nhiên, có thời điểm, anh thừa nhận sức khỏe sa sút hậu chia tay vợ cũ và cũng hạn chế tiếp xúc với bạn bè. Song, nửa đầu năm nay, sao phim Vì sao đưa anh tới bắt đầu tham gia nhiều lịch trình hơn. Nhiều người hâm mộ hi vọng anh sớm quay lại màn ảnh.

Bộ phim gần đây nhất mà Ahn Jae Hyun tham gia là Người ấy đã tới (The Real Has Come) phát sóng giữa năm ngoái. Anh đảm nhận vai bác sĩ phụ khoa Gong Tae Kyung.

Mỹ nam 8X trong phim truyền hình Người ấy đã tới POSTER PHIM

Khi chiếu, tác phẩm có nội dung gây tranh cãi nhưng rating trên toàn Hàn Quốc vẫn ổn định ở mức xấp xỉ 20%. Người ấy đã tới giúp Ahn Jae Hyun thắng hai giải thưởng là Ngôi sao được yêu thích nhất và Cặp đôi được yêu thích nhất (cùng Baek Jin Hee) tại KBS Drama Awards 2023.

Sinh năm 1987, Ahn Jae Hyun là diễn viên - người mẫu Hàn Quốc nổi bật nhờ vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng chiều cao 1,86m. Ngôi sao Hàn này ghi dấu ấn qua các bộ phim như Vì sao đưa anh tới, Chạy đâu cho thoát, Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ, Thế giới hợp nhất, Vẻ đẹp tâm hồn…

Lùm xùm ly hôn khiến danh tiếng Ahn Jae Hyun bị ảnh hưởng không ít. Sau thời gian ở ẩn, mỹ nam 37 tuổi bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật CHỤP MÀN HÌNH HANCINEMA

Ahn Jae Hyun cũng được yêu thích khi tham gia nhiều chương trình truyền hình, trong đó có chương trình thực tế ăn khách New Journey to the West. Đáng chú ý, anh cũng từng nhiều lần sang Việt Nam du lịch và quay show.

Danh tiếng của Ahn Jae Hyun từng tụt dốc không phanh vì lùm xùm ly hôn với Goo Hye Sun. Cả hai gặp nhau trên phim trường Blood (Bác sĩ Ma cà rồng) vào năm 2015. Sau một năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 5.2016. Tuy nhiên, đến tháng 8.2019, Goo Hye Sun đã bất ngờ tuyên bố ly hôn và liên tục kể xấu chồng. Họ đấu tố nhau kịch liệt trước công chúng và trở thành tâm điểm của truyền thông. Phải tới giữa năm 2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức "đường ai nấy đi".