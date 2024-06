Kim Soo Hyun, Byeon Woo Seok và dàn sao Hàn đến ủng hộ phim 'Wonderland'

Kwak Dong Yeon cũng đến cổ vũ Park Bo Gum. Bộ đôi từng đóng chung Mây họa ánh trăng (Love in the Moonlight) cách đây 8 năm. Thời gian gần đây, Kwak Dong Yeon chiếm cảm tình với vai Hong Soo Cheol trong Nữ hoàng nước mắt (Queen of tears)