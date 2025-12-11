Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh lần đầu thừa nhận triển khai lính dù tới Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/12/2025 09:54 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một binh sĩ thuộc Trung đoàn Nhảy dù thiệt mạng tại Ukraine, đánh dấu lần đầu London công khai thừa nhận lực lượng binh sĩ của nước này đã hoạt động bên trong Ukraine.

Binh sĩ nêu trên tên là George Hooley, 28 tuổi. Anh thiệt mạng trong một sự cố mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là "tai nạn thương tâm" khi đang quan sát quân đội Ukraine thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới "ở vị trí xa tiền tuyến", theo Đài RT.

Anh lần đầu thừa nhận triển khai lính dù tới Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận binh sĩ George Hooley thiệt mạng tại Ukraine

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Vụ việc được cho là không phải do hỏa lực tấn công gây ra. The Telegraph dẫn nguồn quốc phòng khẳng định đây là trường hợp thương vong quân sự chính thức đầu tiên của Anh tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả anh Hooley là "một người lính xuất sắc và một cấp dưới ấn tượng với kinh nghiệm tác chiến sâu rộng". Anh Hooley đã gia nhập quân đội Anh vào tháng 11.2015. Quân nhân này từng phục vụ tại Afghanistan, châu Phi và Đông Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey gửi lời chia buồn cùng gia đình anh Hooley.

Năm 2024, Anh từng thừa nhận chỉ có "một số lượng nhỏ nhân viên" làm nhiệm vụ hỗ trợ tại Ukraine. Anh hiện là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Kyiv, và đã huấn luyện hơn 56.000 binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ Chiến dịch Interflex.

'Quân đoàn quốc tế' của Ukraine sắp bị giải tán?

Trong khi đó, kênh Telegram Rybar của Nga cho rằng có ít nhất 100 công dân Anh tham gia "Quân đoàn quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine". Theo The Telegraph, riêng từ năm 2022 đã có khoảng 40 người Anh thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine.

Hiện Anh, Pháp và hơn 30 quốc gia chuẩn bị triển khai lực lượng tới Ukraine như một phần của "liên minh các nước sẵn sàng", đóng vai trò lực lượng ổn định sau khi đạt được lệnh ngừng bắn bền vững giữa Nga - Ukraine, theo The Guardian.

Nga nhiều lần cáo buộc việc phương Tây cung cấp vũ khí, huấn luyện và tham gia vận hành các hệ thống tầm xa như Storm Shadow khiến họ trở thành bên tham chiến trên thực tế.

Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin nói với TASS rằng mức độ tham gia của Anh "có lẽ còn sâu rộng hơn bất kỳ thành viên NATO nào khác", và cảnh báo mọi binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp.

Ukraine sắp dẹp 'Quân đoàn quốc tế'?

Ukraine sắp dẹp 'Quân đoàn quốc tế'?

Ukraine đang chuẩn bị giải thể Quân đoàn quốc tế thuộc Lục quân nước này - lực lượng từng thu hút đông đảo tình nguyện viên nước ngoài, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về việc mất bản sắc và sai lầm trong hoạt động.

Ukraine đồng ý với Mỹ về những điểm chính trong kế hoạch hậu xung đột

Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

