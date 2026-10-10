Ánh Linh tái xuất sau biến cố, tiết lộ mối quan hệ với ba nuôi Hoài Linh

Sau 2 năm gần như vắng bóng vì biến cố sức khỏe và cuộc sống cá nhân, Ánh Linh - con gái nuôi của NSƯT Hoài Linh đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng MV Thói đời. Đây là ca khúc mở màn cho chuỗi dự án dài hơi mang tên Ánh Linh kể chuyện bolero với quy mô dự kiến khoảng 30 ca khúc.

Nhan sắc rạng rỡ của ca sĩ Ánh Linh Ảnh: NVCC

Màn tái xuất của ca sĩ Ánh Linh

Lần trở lại này không chỉ đánh dấu cột mốc làm nghề sau thời gian dài vắng bóng, mà còn thể hiện một bước chuyển rõ rệt trong tư duy làm nghệ thuật của Ánh Linh: nhẹ nhàng, bản lĩnh và không còn tự trói buộc bản thân vào những khuôn mẫu quen thuộc.

Ánh Linh chia sẻ 2 năm qua, cô đối diện với không ít khó khăn. Cụ thể, nữ ca sĩ bị viêm hở dây thanh quản nghiêm trọng do lạm dụng kháng sinh, đứng trước nguy cơ mất giọng vĩnh viễn và buộc phải ngừng hát suốt thời gian dài để điều trị. Cùng thời điểm, những thăng trầm trong cuộc sống riêng khiến cô rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Bước qua chuỗi ngày giông bão, việc Ánh Linh chọn tái xuất bằng Thói đời của cố nhạc sĩ Trúc Phương dễ khiến khán giả nghĩ cô mượn âm nhạc để trút bỏ nỗi niềm nhân tình thế thái. Thế nhưng, nữ ca sĩ lại mang đến một tâm thế hoàn toàn khác, phá bỏ định kiến bấy lâu cho rằng bolero chỉ gắn liền với sự bi lụy.

Ánh Linh mong muốn mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt của bolero Ảnh: NVCC

Thay vì dùng âm nhạc để than vãn về những thăng trầm đời thực, cô chọn tiếp cận tác phẩm bằng sự chiêm nghiệm thanh thản.

Ánh Linh trải lòng: “Nhiều người trước nay vẫn nghĩ phải từng nếm trải biến cố cay đắng thì mới có thể hiểu và hát được bolero. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn đặt dòng nhạc này ở một góc nhìn khác: nhẹ nhàng như việc bạn lật mở một cuốn sách hay thưởng thức một bộ phim điện ảnh hay. Khán giả không nhất thiết phải trải qua tận cùng nỗi đau của nhân vật thì mới cảm nhận được cái đẹp của tác phẩm”.

Ánh Linh nhìn nhận bolero như một mảnh ghép tự nhiên hòa vào dòng chảy âm nhạc đương đại. Nữ ca sĩ không còn tự “đóng đinh” bản thân vào một khuôn mẫu hay danh xưng cố định như trước. Thay vào đó, tinh thần của dự án lần này là giữ vẹn nguyên cấu trúc và hồn cốt của các tác phẩm gốc, nhưng được truyền tải bằng hơi thở, tư duy thưởng thức nhẹ nhõm của ngày hôm nay.

Ánh Linh trân trọng những lời dạy của NSƯT Hoài Linh khi làm nghề Ảnh: NVCC

Ánh Linh học hỏi từ NSƯT Hoài Linh

Là con gái nuôi của NSƯT Hoài Linh, Ánh Linh xem nam nghệ sĩ không chỉ là điểm tựa tình cảm mà còn là người thầy lớn trên con đường làm nghề. Trong quãng thời gian ấp ủ dự án, giọng ca Tuyên Quang tâm sự nhiều với ba để lắng nghe những lời khuyên về đạo đức làm nghề, tư duy sân khấu và bản lĩnh của một người nghệ sĩ.

Trước đây, khi đối diện với các bài hát được xem là “đặc sản” của dòng nhạc bolero, cô thường mang tâm lý e dè, không dám thay đổi. Chính sự chỉ dẫn và động viên từ NSƯT Hoài Linh đã giúp cô tháo gỡ rào cản tâm lý này.

“Trước đây, tôi luôn lo sợ và không dám hát khác đi với những bài kinh điển. Nhưng qua những buổi trò chuyện cùng ba, tôi học được sự can đảm để hát đúng theo những gì mình cảm nhận và mong muốn. Từng có dịp hòa giọng cùng ba trong một số ca khúc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, điều đó tiếp thêm cho tôi rất nhiều sự tự tin để chủ động quyết định con đường âm nhạc của mình”, giọng ca quê Tuyên Quang trải lòng.