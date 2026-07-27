Sức khỏe của NSND Phượng Loan sau biến cố

Chia sẻ với chúng tôi, NSND Phượng Loan cho biết trước đó, vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên sức khỏe của bà không còn tốt như trước. Cách đây vài năm, giọng ca cải lương từng gặp biến cố tai nạn giao thông. Đầu năm 2026, bà bị ngã vỡ sụn khớp gối và gần đây phát hiện u nang dây thanh nên phải xử lý. “Coi như chỉ trong vòng 6 tháng, tôi vào bệnh viện 2 lần. Do đó sức khỏe của tôi không được tốt lắm”, giọng ca cải lương tâm sự.

NSND Phượng Loan là giọng ca cải lương được nhiều khán giả yêu mến. Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì niềm đam mê với nghề Ảnh: BTC ANVCF

Tuy nhiên, NSND Phượng Loan khẳng định bản thân vẫn giữ tinh thần lạc quan, vẫn cháy hết mình mỗi khi có cơ hội đứng trên sân khấu. Bà chia sẻ: “Biết đâu qua được giai đoạn này thì mình sẽ khỏe hơn thì sao. Tổ nghiệp còn thương thì mình vẫn còn làm nghề”.

Hiện tại, NSND Phượng Loan vẫn duy trì niềm đam mê ca hát. Ngoài ngồi ghế nóng chấm thi, bà còn tham gia biểu diễn phục vụ khán giả. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, show diễn mỗi tháng không cố định, có khi bà đi 1-2 lần, nhưng cũng có lúc lên đến 5-10 lần. “Tính chất công việc của tôi nó là như vậy”, bà cho hay.

NSND Phượng Loan cho biết bà chỉ sống nhờ vào nghề, không làm thêm công việc “tay trái”. Nguồn thu nhập từ việc đi hát không chỉ giúp nữ nghệ sĩ lo cho bản thân mà còn cho thể nuôi con, hỗ trợ người thân. “Hiện tại con tôi một bạn đã có gia đình, còn một bạn chuẩn bị kết hôn. Với tôi cuộc sống như vậy là đủ rồi”, NSND Phượng Loan chia sẻ thêm.

Niềm trăn trở của NSND Phượng Loan

NSND Phượng Loan khẳng định nếu sức khỏe cho phép, bản thân sẽ làm nghề đến khi "không làm được nữa thì thôi" Ảnh: NVCC

NSND Phượng Loan thừa nhận ở thời điểm hiện tại, điều khiến bà lo lắng nhất chính là tình hình sức khỏe. Trải qua mấy chục năm “ăn cơm Tổ”, giọng ca cải lương mong bản thân có thể tiếp tục duy trì niềm đam mê ca hát, trở thành cầu nối, truyền lửa cho các hậu bối. Đó là lý do bà đồng hành với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, cùng tìm kiếm những gương mặt mới cho sân khấu cải lương.

NSND Phượng Loan bộc bạch: “Thế hệ của chúng tôi đã qua rồi. Tôi muốn trở thành một người bắt nhịp, để các bạn trẻ tiếp tục giữ gìn và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương”. Cũng theo nữ nghệ sĩ, mong muốn này xuất phát từ chính tình yêu nghề của mình. Bởi Phượng Loan quan niệm chỉ khi thế hệ trẻ tiếp nối, cải lương mới có thể phát triển để không bị mai một.

Bà trải lòng: “Vì yêu nghề mà tôi muốn dấn thân để tiếp tục với công tác truyền nghề. Chỉ sợ là sức khỏe của mình không cho phép thôi, chứ nếu sức khỏe cho phép, tôi làm đến khi không làm được nữa thì thôi”.

Và cũng như bao đồng nghiệp khác, tình yêu nghề ở NSND Phượng Loan đã “ăn vào máu” dù trải qua mấy mươi năm thăng trầm. Thậm chí, bà khẳng định nếu có kiếp sau, vẫn muốn xin được làm nghệ sĩ. “Như các bạn ở hiện tại, nhiều khi phải đến lúc hai mươi mấy tuổi, các bạn mới ý thức theo nghề này. Còn với riêng tôi từ mười mấy tuổi tôi đã mong muốn được gắn bó với cải lương. Tôi nghĩ có lẽ Tổ nghiệp đã chọn mình rồi. Mình được cái phước đó nên mình phải cố gắng”, giọng ca 60 tuổi tâm sự.