Nghệ sĩ cải lương lấy vợ là đồng nghiệp, tiết lộ về cuộc sống hôn nhân

Khán giả vốn quen thuộc với Minh Trường qua những vai diễn trên sân khấu cải lương. Tuy nhiên, khi góp mặt trong chương trình Vitamin hạnh phúc, nam nghệ sĩ lại mang đến một hình ảnh gần gũi, đời thường và đầy duyên dáng thông qua các tiểu phẩm hài kịch. Với Minh Trường, đây không đơn thuần là một chương trình giải trí mà còn là nơi chuyển tải những thông điệp ý nghĩa về sức khỏe, giáo dục và các giá trị gia đình.

Nam nghệ sĩ cho biết điều khiến anh yêu thích chương trình chính là khả năng kết nối những bài học trong cuộc sống bằng những tình huống gần gũi. “Chúng tôi mong muốn mang đến những tiếng cười nho nhỏ cho khán giả. Bên cạnh đó là những câu chuyện mà hằng ngày ai cũng gặp nhưng đôi khi vô tình bỏ quên. Thông qua chương trình, mọi người có thể nhìn lại bản thân, rút ra kinh nghiệm để sống tốt hơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp”, Minh Trường chia sẻ.

Minh Trường gây chú ý khi góp mặt trong Vitamin hạnh phúc Ảnh: NSX

Dù được biết đến như một nghệ sĩ cải lương, Minh Trường cho biết bản thân chưa bao giờ giới hạn mình trong một loại hình nghệ thuật nhất định. Trước khi bén duyên với sân khấu cổ nhạc, anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, nhảy múa và diễn kịch. Chính vì vậy, việc tham gia các tiểu phẩm hài trong Vitamin hạnh phúc mang đến cho anh cơ hội học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới.

“Cải lương là cái nôi của tôi, là con đường nghề nghiệp chính. Nhưng hài kịch tình huống lại là một bài học bổ trợ rất tuyệt vời. Tôi học được cách xử lý tình huống, cách tạo tiếng cười và cả cách quan sát nhịp diễn của các anh chị nghệ sĩ ở lĩnh vực kịch nói, điện ảnh”, anh cho biết.

Một trong những điểm thú vị khi Minh Trường tham gia chương trình chính là sự xuất hiện của vợ là nghệ sĩ cải lương Nhã Thy. Ngoài đời là vợ chồng, cả hai tiếp tục đồng hành trên màn ảnh và tạo nên nhiều khoảnh khắc ăn ý khiến khán giả thích thú.

Theo Minh Trường, sự thấu hiểu trong cuộc sống giúp cả hai có thể tung hứng tự nhiên trước ống kính. Nhiều chi tiết thú vị thậm chí không có trong kịch bản nhưng vẫn được xử lý mượt mà nhờ kinh nghiệm và sự đồng điệu của hai người.

Minh Trường không ngại đóng vai đối đầu với vợ trên màn ảnh Ảnh: NSX

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đóng vai đối đầu với vợ trên màn ảnh hay không, Minh Trường không ngần ngại đồng ý. Theo anh, khi đã nhận vai diễn thì mình phải sống với nhân vật chứ không phải cuộc sống ngoài đời. “Ngoài đời chúng tôi là vợ chồng, nhưng trên phim là đối thủ cũng là chuyện bình thường. Thậm chí điều đó còn giúp cả hai có thêm cơ hội bứt phá trong diễn xuất”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Cuộc sống kín tiếng của nghệ sĩ Minh Trường

Không chỉ chia sẻ câu chuyện nghề, Minh Trường còn mang đến góc nhìn sâu sắc về hạnh phúc gia đình thông qua chính những trải nghiệm của mình. Theo anh, hạnh phúc được xây dựng từ sự phối hợp, lắng nghe và thấu hiểu giữa các thành viên.

“Trong cuộc đời, ai cũng là diễn viên chính của chính mình. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với vai diễn đó. Gia đình không phải nơi một người chỉ huy còn người kia phục tùng. Đó phải là sự phối hợp. Khi mọi người biết lắng nghe, nhường nhịn và làm tốt trách nhiệm của mình thì cuộc sống tự nhiên sẽ tốt đẹp hơn”, Minh Trường chia sẻ.

Sau những giờ làm việc bận rộn, nam nghệ sĩ thường lựa chọn những cách đơn giản để tái tạo năng lượng. Một góc quán cà phê yên tĩnh, một chuyến đi biển cùng vợ hay những lần ghé chùa tìm sự bình an đều giúp anh cân bằng cảm xúc và duy trì nguồn năng lượng tích cực cho công việc.