Anh, Mỹ sẵn sàng tấn công Houthi?

Khi được hỏi liệu giờ đây Anh, Mỹ sẽ chuyển sang hành động quân sự đối phó Houthi hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho hay ông không thể đề cập chi tiết về khả năng đó. "Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tuyên bố chung được chúng tôi (liên quân 13 nước do Mỹ dẫn đầu) đưa ra trước đó đã thể hiện đường hướng hết sức rõ ràng, nếu các vụ tấn công không ngừng lại, chúng tôi sẽ hành động", Sky News dẫn lời ông Shapps nhấn mạnh. Còn Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng nhấn mạnh "nếu các cuộc tấn công tiếp diễn như ngày 9.1, (Houthi) sẽ hứng chịu hậu quả".

Hình ảnh chụp từ buồng lái tàu khu trục HMS Diamond của Anh khi phóng tên lửa tiêu diệt UAV của Houthi Bộ Quốc phòng Anh

Bộ trưởng Shapps cũng dùng những lời lẽ đanh thép đối với Iran, mà ông cáo buộc là phe trang bị vũ khí cho Houthi và cung cấp sự hỗ trợ giúp xác định các mục tiêu tàu bè di chuyển trên biển.

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành nghị quyết yêu cầu Houthi phải lập tức chấm dứt hành vi tấn công tàu bè trên biển Đỏ. Điều khoản quan trọng của nghị quyết, do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ, đề cập đến quyền theo luật quốc tế quy định, cho phép các thành viên Liên Hiệp Quốc "bảo vệ tàu bè trước các vụ tấn công", theo đó ngầm ủng hộ liên quân do Mỹ dẫn đầu bảo vệ hoạt động hàng hải ở khu vực.

Mỹ, Anh đẩy lùi 'cuộc tấn công lớn nhất' của Houthi ở Biển Đỏ

Nghị quyết cũng kêu gọi Houthi thả tàu chở hàng Galaxy Leader cùng 25 thành viên thủy thủ đoàn, bị Houthi bắt hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng cộng 11 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ, 4 thành viên bỏ phiếu trắng, trong đó có Nga và Trung Quốc. Không có phiếu chống.

Ông Mohammed Abdul Salam, người phát ngôn Houthi ở Yemen, bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, gọi đây là "trò chơi chính trị", đồng thời cáo buộc Mỹ mới là phe vi phạm luật quốc tế.