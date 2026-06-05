Anh Nguyễn Minh Triết: 'Các sân chơi trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng'

Ngày 5.6 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty CP IIG Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP World Championship 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực tăng trưởng then chốt.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: NHẬT NAM

Theo anh Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực số và tạo môi trường để thanh thiếu nhi học tập, trải nghiệm, phát triển tài năng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thiết kế và sáng tạo.

"Việc tổ chức các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi theo chuẩn quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nơi đánh giá năng lực chuyên môn mà còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tạo", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho 3 thí sinh xuất sắc sẽ tham dự kỳ thi quốc tế tại Mỹ ẢNH: NHẬT NAM

Đánh giá về Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định đây là minh chứng tiêu biểu cho những nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Trải qua 9 mùa giải, cuộc thi đã tạo cơ hội để thanh niên Việt Nam hoàn thiện kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế và tạo bước đà thuận lợi cho tương lai nghề nghiệp. Đặc biệt, kết quả mùa giải năm nay với 98 thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên, đủ điều kiện nhận chứng chỉ ACP quốc tế, tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những nhà vô địch, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để các bạn trẻ được tiếp cận môi trường quốc tế, hiểu rõ hơn các yêu cầu của thị trường lao động và hành trang cần thiết cho quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp sau này.

Ban tổ chức trao giải cho 3 tập thể xuất sắc ẢNH: NHẬT NAM

Sẵn sàng bước vào những cơ hội lớn hơn trong tương lai

Đại diện ban tổ chức, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cho biết: "Khi sáng tạo đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng của thế kỷ 21, ACP World Championship không chỉ là nơi đánh giá kỹ năng thiết kế, mà còn là môi trường để học sinh, sinh viên Việt Nam thử sức với các chuẩn quốc tế, khẳng định năng lực và sẵn sàng bước vào những cơ hội lớn hơn trong tương lai".

Tại chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời công bố 3 đại sứ ACP Việt Nam sẽ đại diện quốc gia tham dự vòng chung kết thế giới tại Mỹ.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh tại chương trình ẢNH: NHẬT NAM

Đây sẽ là cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế, giao lưu với bạn bè toàn cầu và lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo, bản lĩnh và tự tin hội nhập.

3 cá nhân bao gồm: em Vũ Chiến Thắng (Trường ĐH CMC); em Quách Châu Triều Duyên (Trường CĐ FPT Polytechnic TP.HCM); em Hồ Nhật Ánh (Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).