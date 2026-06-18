Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21.6

Sáng 18.6, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL). Tiếp đoàn có bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó cục trưởng Cục Báo chí.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Cục Báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Minh Triết gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Cục Báo chí.

Đồng thời, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của Cục Báo chí trong công tác quản lý, định hướng và tạo điều kiện cho các cơ quan xuất bản, báo chí phát triển đúng hướng, hiệu quả trong thời gian qua.

Thay mặt Cục Báo chí, Phó cục trưởng Đặng Thị Phương Thảo trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, bà Đặng Thị Phương Thảo cho biết, trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp, Cục Báo chí đang tích cực tham mưu chiến lược quản lý, định hướng phát triển báo chí đến năm 2035. Trong quá trình đó, Cục Báo chí sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn để phát huy vai trò của báo chí.

Tiếp đó, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết dẫn đầu cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự sáng tạo không ngừng của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong thời gian qua.

Chia sẻ về chặng đường sắp tới, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, với sứ mệnh vẻ vang là phục vụ đối tượng đặc biệt quan trọng của đất nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn tập thể tòa soạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững đà phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết chúc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có nhiều bước phát triển mới trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp rèn luyện, giáo dục thế hệ thiếu niên, nhi đồng của đất nước. Đồng thời, chúc ban biên tập, tập thể cán bộ, người lao động của báo nhiều sức khỏe, nhiều thành công.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tổng biên tập Nguyễn Phan Khuê gửi lời cảm ơn đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn khi luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho báo và tập thể cán bộ, người lao động của báo trong thời gian qua.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG