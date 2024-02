Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm lực lượng làm nhiệm vụ trực tết

Dẫn đầu đoàn công tác có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn.

Đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, đã giới thiệu sơ lược về bệnh viện, các thành tích về chống dịch cũng như công tác chuyên môn trong khám chữa bệnh cho thiếu nhi. Ngoài ra, ông Hùng còn nêu bật những thành tựu xuất sắc của y, bác sĩ về các ca phẫu thuật khó, được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao…

Anh Nguyễn Minh Triết thăm và lì xì cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Phạm Hữu

Anh Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ về những thành tích của các đoàn viên đã làm được trong thời gian qua. Cụ thể như: tổ chức các lớp học tình thương, chăm lo cho thiếu nhi trong các ngày lễ lớn, khám bệnh từ thiện cho trẻ em em nghèo ở vùng sâu, xa…

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng rất tự hào khi đến thăm, chúc tết nơi được xem là lá cờ đầu trong công tác khám chữa bệnh của cả nước và TP.HCM. Anh Triết nhận thấy dù còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo, đội ngũ y tế của bệnh viện đã nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, là lá cờ đầu trong khám chữa bệnh. Đồng thời, Ban chấp hành Đoàn bệnh viện cần lan tỏa nhiều hơn nữa các nghiên cứu khoa học, tấm gương bác sĩ trẻ, chuyển đổi số trong công tác tình nguyện. Anh Nguyễn Minh Triết cũng mong lãnh đạo bệnh viện tiếp tục dìu dắt thế hệ y, bác sĩ trẻ ngày càng trưởng thành hơn trong công tác đoàn cũng như chuyên môn.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng bản đồ Việt Nam cho đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Phạm Hữu

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết đã tặng quà tết cùng bản đồ Việt Nam cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời đến các phòng bệnh thăm và lì xì cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết cũng đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, để thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang trực và làm nhiệm vụ trong tết Giáp Thìn.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, cũng bày tỏ niềm vui và dành tình cảm đặc biệt khi đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm nhân dịp tết đến.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đến chúc tết tại Phòng CSGT, Công an TP.HCM Phạm Hữu

Ông Hiếu thông tin tổng đơn vị có 1.261 đồng chí, trong đó có 440 đoàn viên, thanh niên. Biên chế ở PC08 có 30 đơn vị đội, trạm trực thuộc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc Công an, UBND TP.HCM và Bộ Công an trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn. Ngoài ra, PC08 cũng là đơn vị nhiều năm dẫn đầu trong nhiều công tác thi đua, nhận được bằng khen, cờ của Bộ Công an, Công an TP.HCM.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự đóng góp, đảm bảo an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ CSGT khi thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết năm nay. Anh Triết đã đánh giá cao sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn và CSGT trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. Qua đây, cũng hình thành ngày càng nhiều những câu chuyện đẹp của CSGT từ các hoạt động của Đoàn. Dễ thấy nhất là hình ảnh đẹp của CSGT trong chương trình: Tiếp sức mùa thi, Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cùng nhiều lĩnh vực khác.

Anh Triết chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an TP.HCM Phạm Hữu

Anh Triết mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng hình ảnh đẹp của người CSGT trong lòng người dân, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của CSGT. Anh Triết mong rằng trong thời gian tới, đoàn viên, thanh niên CSGT Công an TP.HCM quan tâm hơn trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên không gian mạng. Anh Nguyễn Minh Triết cũng gửi lời chúc sức khỏe và tặng quà cùng bản đồ Việt Nam cho PC08 nhân dịp năm mới.