Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho đoàn viên công an về từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 28.2, tại Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2023, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023). Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.



Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho 2 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ TRỊNH LÝ

Thể hiện trách nhiệm của những người trẻ với cộng đồng

Phát động chương trình, trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an, cho biết năm 2023, tuổi trẻ Công an nhân dân sẽ bước vào Tháng Thanh niên với niềm tự hào về những thành tích, chiến công của toàn lực lượng trong 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, về lịch sử vẻ vang 92 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Hơn lúc nào hết, đây cũng chính là thời điểm đoàn viên thanh niên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của những người trẻ với cộng đồng, xã hội, với tổ chức Đoàn và với chính bản thân mình", anh Vũ nói.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi các đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện TRỊNH LÝ

Phát biểu tại chương trình, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, cho rằng thanh niên nói chung và tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta lựa chọn tháng ba hàng năm là "Tháng Thanh niên Việt Nam" là thể hiện sự quan tâm, chăm lo và niềm tin đối với thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

"Mỗi cấp bộ Đoàn, từng cán bộ, đoàn viên thanh niên cần nhận thức rõ điều này để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào "Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh", ông Toàn nhấn mạnh.

Đoàn viên thanh niên công an làm căn cước công dân cho người dân TRỊNH LÝ

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên

Theo ông Toàn, để tổ chức thành công Tháng Thanh niên 2023 cũng như triển khai tốt các nội dung công tác trong năm 2023, tổ chức Đoàn các cấp cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ông Toàn cũng đề nghị cán bộ, đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập, công tác, chiến đấu, lập nên nhiều thành tích, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an nhân dân.

Đoàn viên thanh niên công an tham gia hiến máu tại lễ ra quân Tháng Thanh niên TRỊNH LÝ

Sau lễ phát động, Ban Thanh niên Công an đã tổ chức 3 hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 gồm: tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu"; cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên thanh niên; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và vai trò, trách nhiệm của thanh niên Công an nhân dân". Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân trong toàn lực lượng.

Tại chương trình, Ban bí thư T.Ư Đoàn cũng trao tặng bằng khen cho những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.