Anh Quân Idol: Tôi từng là ca sĩ người ta biết giọng, không biết tên

Anh Quân Idol đổi đời nhờ bản hit 'E là không thể'

Nói về thành công của ca khúc E là không thể, giọng ca Hà Nội cho biết ca khúc này thực tế đã được phát hành hơn một năm trước nhưng không nổi bật. Bước ngoặt chỉ đến khi Anh Quân quyết định Nam tiến và làm mới ca khúc với một bản phối hoàn toàn khác. "Sau khi vào Sài Gòn, tôi quyết định làm lại bài hát với bản phối remix. Không ngờ bài hát lại nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người. Đến bây giờ đã đạt mốc 100 triệu view", anh chia sẻ.

Không chỉ mang lại thành công về mặt con số, E là không thể còn đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong con người và tư duy âm nhạc của Anh Quân. "Tôi nghĩ là mình trưởng thành hơn rất nhiều. Từ âm nhạc cho đến hình ảnh, tôi không còn là một người năng động, nghịch ngợm như ngày xưa nữa, mà trở nên nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn và lịch lãm hơn", anh nói.

Anh Quân Idol tại buổi ra mắt MV Trong mắt em có. Nam ca sĩ cho biết hiện tại anh được hậu thuẫn bởi ê kíp chuyên nghiệp thay vì hoạt động theo bản năng như trước Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang hiện tại là cả một thập niên Anh Quân phải "tự bơi" trong showbiz. Sau Vietnam Idol 2012, mùa giải quy tụ nhiều giọng ca nổi bật như Ya Suy, Hoàng Quyên, Bảo Trâm... Anh Quân bước ra cuộc thi với nhiều kỳ vọng nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái mất phương hướng. "Tôi là một trong những thí sinh loay hoay nhất, không biết mình nên đi theo con đường nào, không có chỗ dựa, cũng không có những mối quan hệ để được dẫn dắt hay chỉ lối", anh thẳng thắn thừa nhận.

Khó khăn khiến nam ca sĩ từng nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ nghệ thuật. "Có những lúc tôi nghĩ hay là thôi, mình dừng lại, làm một công việc khác để có cuộc sống bình yên hơn", Anh Quân chia sẻ. Anh thậm chí đã có quãng thời gian hai năm sang Singapore làm việc để thay đổi môi trường, tìm hướng đi mới cho bản thân.

Bản hit E là không thể cán mốc 100 triệu view là bước ngoặt giúp Anh Quân Idol thoát cảnh "khán giả thuộc bài nhưng không biết mặt" Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, chính quãng lặng ấy lại giúp anh nhận ra điều quan trọng nhất. "Tôi vẫn thấy là nghề chọn người chứ người không có quyền chọn nghề. Dù đi đâu, làm gì thì âm nhạc vẫn ở trong mình", anh nói. Và cũng từ đó, Anh Quân quyết định quay lại, tiếp tục con đường nhiều thử thách nhưng là thứ không thể từ bỏ.

Nỗi buồn 'khán giả chỉ biết bài hát, không biết mặt ca sĩ'

Giai đoạn 2014–2015 được xem là thời kỳ nhiều thiệt thòi nhất với Anh Quân Idol. Anh có những ca khúc được khán giả yêu thích, nhưng lại thiếu chiến lược hình ảnh và truyền thông bài bản. "Một bài hát có thể hit, nhưng nếu không biết cách làm hình ảnh thì khán giả cũng không biết người hát là ai. Đến bây giờ vẫn có những người chỉ biết bài của Anh Quân Idol, chứ không biết mặt Anh Quân là như thế nào", anh trải lòng.

Chính cảm giác bị "vô hình hóa" ấy khiến Anh Quân nhận ra tầm quan trọng của việc làm nghề chuyên nghiệp. Nếu trước đây giọng ca 9X gần như làm mọi thứ theo bản năng và cảm hứng, thì hiện tại, sự đồng hành của một ê kíp bài bản đã giúp anh thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận âm nhạc, xây dựng hình ảnh và con đường.

Giọng ca Vietnam Idol 2012 chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp và quyết định đầu tư bài bản hơn cho hình ảnh trong lần trở lại này Ảnh: NVCC

Dù mỗi người đã có một hướng đi riêng, Anh Quân vẫn luôn trân trọng những kỷ niệm và mối quan hệ từ Vietnam Idol. "Ở với nhau gần một năm trong ngôi nhà chung, khoảng thời gian đó đủ để hiểu nhau, dù sau này có nổi tiếng hay không", anh chia sẻ.

Khi nhắc đến các đồng nghiệp cùng khóa, Anh Quân bày tỏ sự nể phục đặc biệt dành cho Hương Giang. "Ngã rẽ khiến tôi bất ngờ nhất là Hương Giang. Bạn ấy rất toàn diện, có sức hút giải trí lớn và tư duy vượt tầm. Có những điều bạn ấy làm được mà tôi biết là mình không làm được", anh thẳng thắn nói.

Sau thời gian ấp ủ, Anh Quân Idol chính thức giới thiệu MV Trong mắt em có, ca khúc ballad do nhạc sĩ Đạt G sáng tác. Không đi theo lối kể chuyện tình yêu quen thuộc, sản phẩm mới gây chú ý bởi cách tiếp cận hình ảnh giàu ẩn dụ, tối giản lời thoại và đặt cảm xúc người xem làm trung tâm.

Nhạc sĩ Đạt G - "cha đẻ" của ca khúc Trong mắt em có, sánh đôi cùng bà xã Cindy Lư đến chúc mừng Anh Quân Idol trong ngày ra mắt sản phẩm mới Ảnh: FBNV

Trong mắt em có không kể về một mối tình cụ thể, mà xoáy sâu vào những mối quan hệ lâu năm, nơi cảm xúc yêu thương vẫn còn, nhưng suy nghĩ và vị trí của hai người đã dần thay đổi. Đó là giai đoạn mong manh nhất của tình yêu, khi sự rạn nứt đến rất khẽ nhưng đủ để gây tổn thương sâu sắc.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Anh Quân cho biết: "Có những mối quan hệ không kết thúc bằng chia tay, mà kết thúc bằng những thay đổi trong tư tưởng. Tôi không muốn kể thay câu chuyện của ai, mà chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự hỏi: trong mắt người kia, mình còn ở vị trí đầu tiên hay không". Nam ca sĩ cũng cho biết không áp lực view lên ca khúc mới, không chạy theo sự bùng nổ tức thời, mà tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài.