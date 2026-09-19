Ánh sáng ban đêm khi ngủ liên quan nguy cơ đột quỵ cao hơn 33%

Trong giai đoạn 2013 - 2015, các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 11.000 người tham gia UK Biobank (Anh), được ghi nhận mức độ tiếp xúc ánh sáng bằng thiết bị đeo ở cổ tay trong 7 ngày liên tiếp. Khoảng 3 năm sau, họ được chụp MRI tim để đánh giá cấu trúc và chức năng tim.

Phát hiện của nghiên cứu

Kết quả cho thấy, so với nhóm không tiếp xúc ánh sáng ban đêm lúc ngủ trên 3 lux - mức chiếu sáng tương đối thấp - nhóm tiếp xúc nhiều hơn có:

Khối lượng thất trái cao hơn 2,4%.

Độ dày thành tim trung bình cao hơn 1,5%.

Phân suất co cơ tim thấp hơn 1,9%.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự suy giảm khả năng biến dạng của cơ tim và những thay đổi nhỏ ở thất phải và tâm nhĩ trái.

Nghiên cứu bổ sung bằng chứng về mối liên hệ giữa ánh sáng ban đêm và bệnh tim mạch ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Ngoài ra, một phân tích riêng của nghiên cứu trên 73.286 người trong 8 - 10 năm theo dõi cho thấy, nhóm có mức tiếp xúc ánh sáng ban đêm khi ngủ cao có mối liên hệ với:

Nguy cơ suy tim cao hơn 29%;

Rung nhĩ cao hơn 15%;

Nhồi máu cơ tim cao hơn 24%;

Đột quỵ cao hơn 33%;

Tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 26%.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Heart Journal, bổ sung bằng chứng về mối liên hệ giữa ánh sáng ban đêm và bệnh tim mạch, tuy nhiên không chứng minh ánh sáng trực tiếp gây ra những thay đổi ở tim.

Có thể liên quan tới rối loạn nhịp sinh học

Tiến sĩ Lu Qi, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư tại Khoa Dịch tễ học và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Béo phì thuộc Đại học Tulane (Mỹ), cho biết nghiên cứu cho thấy ánh sáng ban đêm có thể ảnh hưởng đến thời lượng và chất lượng giấc ngủ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo tiến sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch can thiệp tại Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback, California (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây đã liên hệ việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm với những yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, cholesterol cao, béo phì và tiểu đường.

Theo thời gian, những tình trạng này có thể góp phần làm thay đổi cấu trúc và chức năng tim, đồng thời làm tăng nguy cơ tim mạch. Ánh sáng ban đêm cũng có thể làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể - vốn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa huyết áp, chuyển hóa, giấc ngủ và chức năng tim khỏe mạnh.

Làm gì để hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn?

Một số cách đơn giản sau có thể giúp hạn chế rối loạn nhịp sinh học và hỗ trợ giấc ngủ:

Sử dụng rèm hoặc màn cản sáng nếu ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng.

Ngăn ánh sáng từ các thiết bị điện tử (như đặt màn hình điện thoại úp xuống) và che những đèn báo không cần thiết.

Nếu cần đèn ngủ, nên chọn nguồn sáng màu ấm và có độ sáng thấp nhất có thể.

Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định.

Tăng cường tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đặc biệt vào buổi sáng, để củng cố nhịp sinh học.

Nếu khó tránh hoàn toàn ánh sáng ban đêm, tiến sĩ Chen khuyến nghị tập trung ăn uống lành mạnh cho tim, hạn chế chất béo bão hòa và natri, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, giữ cân nặng khỏe mạnh, không hút thuốc và hạn chế uống quá nhiều rượu, theo Healthline (Mỹ).