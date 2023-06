Anh sẽ gỡ thiết bị giám sát Trung Quốc khỏi các điểm nhạy cảm của chính phủ

Tờ The Guardian ngày 8.6 dẫn một báo cáo trong tuần này cho biết chính quyền Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất khỏi các địa điểm nhạy cảm của chính phủ. Đây được cho là một phần trong kế hoạch mới nhất nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia có liên quan Trung Quốc.

Cụ thể, trong thông báo về thắt chặt các quy định mua sắm được công bố ngày 6.6, chính phủ Anh cam kết công bố lộ trình loại bỏ thiết bị giám sát do các công ty tuân theo Luật Tình báo Quốc gia của Trung Quốc sản xuất, khỏi các địa điểm nhạy cảm của chính phủ trung ương.

Một camera giám sát ở khu vực Kings Cross ở London, Anh REUTERS

Theo hãng Reuters, thông báo không nêu cụ thể tên các công ty bị hạn chế. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Anh trước đây đã kêu gọi cấm bán và sử dụng camera an ninh của Hikvision và Dahua, hai công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.



Trước thông báo trên, Trung Quốc nói "kiên quyết phản đối" việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp các doanh nghiệp của nước này.



"Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích các công ty nước mình tiến hành đầu tư và hợp tác quốc tế theo nguyên tắc thị trường, quy tắc quốc tế và luật pháp địa phương", theo thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh sau quyết định của London.

"Chúng tôi kêu gọi phía Anh ngừng thao túng chính trị và cung cấp một môi trường công bằng, chính đáng và không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc tại Anh", văn bản viết thêm.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho tình huống "xấu nhất"

Anh đã cấm ứng dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ vào tháng 3 năm nay, trong khi vào năm 2020, London cũng thông báo sẽ cấm Huawei khỏi mạng 5G. Một số tiểu bang của Mỹ cũng đã cấm các nhà cung cấp và sản phẩm từ một số công ty công nghệ Trung Quốc.