'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát

Tuy nhiên, nam ca sĩ 9X mong muốn khán giả nhìn thấy được sự chuyển mình của anh trong đêm nhạc này. "10 năm là một hành trình đủ dài để Phúc nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, Phúc biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Phúc chọn sân khấu 360 độ vì Phúc muốn âm nhạc của mình lần này có thể ôm trọn lấy từng khán giả, không có bất kỳ khoảng cách nào. Phúc đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn", anh nói