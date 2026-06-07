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Giải trí Đời nghệ sĩ

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát

Minh Hy
Minh Hy
07/06/2026 13:22 GMT+7

Theo Tăng Phúc, 10 năm là hành trình đủ dài để anh nhìn lại và biết ơn khán giả luôn yêu thương mình. Vì thế, nam ca sĩ 9X quyết định tổ chức liveshow và công bố dự án đặc biệt để gửi đến người hâm mộ.

Tăng Phúc tổ chức mini concert đầu tiên

Bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tên tuổi của Tăng Phúc ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng. Điều này tiếp thêm động lực để anh thực hiện đêm nhạc Sun Song: The New Beginning tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Chương trình không chỉ là đêm nhạc hoài niệm mà còn là cột mốc định vị lại chân dung của Tăng Phúc. Nam ca sĩ đã trưởng thành hơn trong tư duy, chủ động thay đổi và đa dạng hơn trong kỹ năng.

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 1.

Ở phần đầu, Tăng Phúc chọn thể hiện lại loạt ca khúc ballad như Từ đây từ nay, Sau ngần ấy năm, Thế giới mất đi một người, Thành phố cô đơn… Đây vốn dĩ là dòng nhạc sở trường của nam ca sĩ trong nhiều năm qua

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 2.

Đến những phần tiếp theo, Tăng Phúc khiến người hâm mộ bất ngờ vì màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu xoay 360 độ. Đây được xem là thử thách cho ca sĩ vốn đã quen với việc đứng yên hát ballad nhẹ nhàng

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 3.

Tuy nhiên, nam ca sĩ 9X mong muốn khán giả nhìn thấy được sự chuyển mình của anh trong đêm nhạc này. "10 năm là một hành trình đủ dài để Phúc nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, Phúc biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Phúc chọn sân khấu 360 độ vì Phúc muốn âm nhạc của mình lần này có thể ôm trọn lấy từng khán giả, không có bất kỳ khoảng cách nào. Phúc đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn", anh nói

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 4.

Ở phần 2, Tăng Phúc quyết định bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử thách chính mình với những bản phối có tiết tấu, nhịp nhanh hơn. "Anh tài" 9X khiến khán giả phấn khích với màn thể hiện vũ đạo cuốn hút

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 5.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Swan, Hồ Đông Quan, lighT, Thái Lê Minh Hiếu, Minh Huy... trong những tiết mục như Let Me Feel Your Love Tonight, Cá chưa cắn câu Dịu dàng đến từng phút giây

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 6.

Màn hòa giọng của nhà Chín Muồi trong bài hát Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi tạo không gian vừa sâu lắng vừa xúc động cho những khán giả đã theo dõi hành trình của các anh tài

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát- Ảnh 7.

Trong đêm nhạc, Tăng Phúc giới thiệu bộ đôi đĩa vật lý sẽ chính thức phát hành trong tháng 6. Hai CD này mang màu đối lập hoàn toàn, đại diện cho hai chương lật mở trong thế giới nội tâm của nam ca sĩ. Phiên bản thứ nhất mang tên Sun Song - The Inner Voice là cuộc đối thoại âm nhạc nguyên bản của chàng trai tự học cách kéo mình ra khỏi bóng đêm. Còn CD thứ hai là Sun Song - The New Beginning mang ý nghĩa bừng sáng với những gam màu của hy vọng, ngụ ý mọi giông bão giờ đây đã lùi lại phía sau. Đây được xem là màn "chơi lớn" của Tăng Phúc sau 10 năm hoạt động nghệ thuật

ẢNH: BTC CUNG CẤP


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