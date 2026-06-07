'Anh tài' Tăng Phúc 'chơi lớn' sau 10 năm đi hát

Theo Tăng Phúc, 10 năm là hành trình đủ dài để anh nhìn lại và biết ơn khán giả luôn yêu thương mình. Vì thế, nam ca sĩ 9X quyết định tổ chức liveshow và công bố dự án đặc biệt để gửi đến người hâm mộ.
Tăng Phúc tổ chức mini concert đầu tiên
Bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tên tuổi của Tăng Phúc ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng. Điều này tiếp thêm động lực để anh thực hiện đêm nhạc Sun Song: The New Beginning tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Chương trình không chỉ là đêm nhạc hoài niệm mà còn là cột mốc định vị lại chân dung của Tăng Phúc. Nam ca sĩ đã trưởng thành hơn trong tư duy, chủ động thay đổi và đa dạng hơn trong kỹ năng.
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