Anh tham gia nỗ lực kêu gọi hạn chế phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ảnh: reuters

AFP hôm 22.9 dẫn thông báo từ các quốc gia dẫn đầu sáng kiến trên thông báo Anh đã gia nhập nỗ lực thuyết phục những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hạn chế dùng quyền phủ quyết đối với những vấn đề liên quan tội ác hàng loạt, như diệt chủng.

Được Mexico và Pháp khởi xướng vào năm 2015, sáng kiến hiện nhận được sự ủng hộ của 128 quốc gia, theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot và người đồng cấp Mexico Roberto Velasco cho biết trong một tuyên bố chung.

Như vậy, sáng kiến chỉ còn cần thêm một nước thành viên tham gia là đạt được ngưỡng 2/3 trong tổng số nước thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an nhiều lần rơi vào tình trạng bế tắc trước nhiều vấn đề do bất đồng sâu sắc giữa 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, gồm Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Mỹ.

"Bằng việc ủng hộ tuyên bố chính trị này, các nước thành viên thể hiện cam kết của mình trong việc đảm bảo Hội đồng Bảo an có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm chính của mình trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế", Ngoại trưởng Barrot và người đồng cấp Velasco nói.

Hồi tháng 5, một nguồn tin ngoại giao nói với AFP rằng Pháp hy vọng đạt được thế đa số 2/3 trước khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra năm nay.

Cần lưu ý rằng dù đạt được thế đa số 2/3, nghị quyết này sẽ không mang tính ràng buộc, có nghĩa là 5 thành viên thường trực không nhất thiết tuân thủ nghị quyết.

Dù vậy, các quan chức hy vọng sáng kiến sẽ gia tăng sức ép chính trị, khiến các thành viên thường trực khó sử dụng quyền phủ quyết hơn trong những tình huống khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng.