Anh Thư: Bị rối loạn lo âu, lên tiếng phản ứng vì đàn em 'chặt chém'

Tập 1 The Face Vietnam lên sóng tối 4.10, xoay quanh màn lựa chọn thí sinh của bộ 3 huấn luyện viên gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê. Mặc dù mỗi đội sẽ có cho mình những chiến lược và tiêu chí khác nhau nhưng dàn huấn luyện viên đều bày tỏ mong muốn “giành” về cho mình những chiến binh mạnh nhất. Chính điều đó tạo nên những màn tranh luận sôi nổi.

Mỹ nam 10X khiến Anh Thư đối đầu với H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến

Dàn huấn luyện viên cùng host Đỗ Mạnh Cường và 2 giám khảo khách mời là Nam Thư (thứ 2 từ trái sang) và NTK Đỗ Long (thứ 5 từ trái sang) Ảnh: NSX

Trong đó, Xuân Thắng trở thành cái tên được quan tâm khi nhận được 3 bảng lựa chọn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chàng trai này sẽ phải cân nhắc, đưa ra quyết định trở thành thành viên của đội nào. Nam người mẫu sinh năm 2001, sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao 1,8 m. Trước khi đến với The Face Vietnam 2026, anh từng giành quán quân cuộc thi The Next Gentleman 2024 và có nhiều kinh nghiệm trình diễn thời trang.

Ngay khi thấy Xuân Thắng xuất hiện, H’Hen Niê cho biết cô cảm nhận không khí trong phòng chọn đội trở nên “nóng” hơn. Còn Võ Hoàng Yến thì tiết lộ ban đầu, chàng trai 25 tuổi không phải là lựa chọn của mình. Song khi sải bước, vẻ ngoài điển trai của anh đã hoàn toàn chinh phục nữ huấn luyện viên.

Thí sinh Xuân Thắng khiến các huấn luyện viên tranh giành quyết liệt trong tập 1 Ảnh: NSX

Anh Thư cho biết đã chờ đợi phần xuất hiện này từ đầu chương trình, đồng thời đứng bật dậy để thuyết phục thí sinh. Tuy nhiên, chia sẻ này của nữ siêu mẫu bị hai đàn em “bắt bài” khiến cô phải lên tiếng: “Sao các bạn nói theo tôi vậy, tức quá”. Nghe vậy, Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Chị nói thì tôi phải “chặt” lại chứ, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Nếu thí sinh phù hợp với màu sắc trong đội là chị Thư sẽ “chiến” rất dữ”.

Trước màn “chặt chém” của đàn em, Anh Thư khẳng định cô đến với The Face Vietnam 2026 vì muốn tạo nên kỳ tích, trở thành huấn luyện viên 2 mùa liên tiếp có thí sinh giành quán quân. Chưa dừng lại ở đó, nữ siêu mẫu còn khẳng định bản thân rất mát tay trong việc đào tạo học trò. Nghe vậy, Võ Hoàng Yến nói rằng do mùa trước cô chưa ngồi ghế huấn luyện viên nên đàn chị mới chiến thắng.

Theo H'Hen Niê, Xuân Thắng còn thiếu cái duyên để tỏa sáng trong nghề. Cô cho rằng đàn em nên chọn về đội của mình để cùng trao đổi, hoàn thiện hơn. Nghe vậy, Anh Thư cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 "có một chiêu mà dùng hoài".

Xuân Thắng chính thức về đội huấn luyện viên H'Hen Niê Ảnh: NSX

Không ngại va chạm, H’Hen Niê đáp lại: “Vì nó là cốt lõi, cái gì mạnh thì mình dùng. Mặc dù tôi hiền, nhưng tôi rất nghiêm túc. Chị tin là trong thời gian tới, nếu em về đội của chị, cả hai sẽ xuất hiện trong một dự án quảng cáo chung với nhau”.

Sau khi cân nhắc, Xuân Thắng quyết định chọn về đội của H’Hen Niê khiến hoa hậu cho rằng bản thân "đã đi đúng chiến thuật". Đánh mất thí sinh trước đàn em, Anh Thư lên tiếng nhắc nhở người mẫu sinh năm 2001: “Em không thông minh như chị nghĩ”. Còn Võ Hoàng Yến cho rằng lựa chọn của đàn em không sáng suốt, đồng thời "cảnh cáo": "Em gặp chị ở đâu là mệt em ở đó".

Hay trong một diễn biến khác, Anh Thư gây chú ý khi tiết lộ chuyện bị rối loạn lo âu. Cô nhắn nhủ với thí sinh: "Tôi luôn sống với 1.000 nỗi sợ trong cuộc đời này. Tôi vẫn phải bước qua từng nỗi sợ mỗi ngày và cố gắng đối diện với nó để không bị khống chế".

Trải qua quãng thời gian thuyết phục, Anh Thư cùng H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến đã chọn cho mình được những gương mặt ưng ý về đội, sẵn sàng cho hành trình chinh phục những thử thách của The Face Vietnam 2026.