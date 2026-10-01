H'Hen Niê khóc nức nở, Anh Thư đòi cắt hợp đồng với NSX 'The Face Vietnam'

Nhà sản xuất The Face Vietnam vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên với những màn cạnh tranh khốc liệt giữa dàn huấn luyện viên. Trong quá trình chiêu dụ thí sinh về đội, siêu mẫu Anh Thư thừa nhận bản thân là người “mát tay” khi ở mùa thi trước, Tú Anh - thành viên của đội cô đã giành vị trí cao nhất.

Anh Thư quyết liệt bảo vệ các thí sinh trong chương trình The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Diễn viên Tuyết nhiệt đới cũng thẳng thắn nêu mục tiêu khi trở lại show thực tế này: “Tôi muốn tạo một tiếng vang khi trở thành huấn luyện viên có quán quân 2 mùa liên tiếp”. Tuy nhiên chia sẻ này của chân dài 8X đã bị H’Hen Niê đáp trả. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nói: “Mát tay mùa trước thôi chị”. Còn Võ Hoàng Yến cho biết: "Vì mùa trước chị không tham gia. Đội của chị sẽ giành quán quân trong mùa này”.

Anh Thư, H'Hen Niê gây chú ý

Trong một khoảnh khắc khác, khi nói về sản phẩm của các đội chơi, Anh Thư lên tiếng “bắt lỗi”: “Mọi người chú ý lúc cầm sản phẩm mình làm sao cho không vướng mắt người xem”. Ngay lập tức, Võ Hoàng Yến không chịu thua mà đòi kiểm tra video của đội "chị đại", đồng thời chỉ rõ khoảnh khắc logo sản phẩm bị che khuất. Cô nói: “Lúc nào chị cũng quan trọng điều đó thì em sẽ bắt luôn lúc này”.

Không chỉ có những màn đối đáp giữa các huấn luyện viên, tính khắc nghiệt của một chương trình truyền hình thực tế còn được hé lộ qua những diễn biến đầy bất ngờ phía sau hậu trường. Đáng chú ý, siêu mẫu Anh Thư bất ngờ lên tiếng yêu cầu nhà sản xuất The Face Vietnam 2026 đảm bảo sự công bằng cho cả ba đội, đồng thời cho rằng đội của mình đang bị “xử ép”. “Nếu nhà sản xuất có trách nhiệm thì phải kiểm tra ngay tại chỗ để tránh việc nghi ngờ lẫn nhau”, cô thẳng thắn.

H'Hen Niê bật khóc khi ngồi ghế huấn luyện viên Ảnh: NSX

Trước phản hồi của nhà sản xuất: “Khi bọn em đưa ra luật thì mọi người không có ý kiến xong rồi giờ mọi người ý kiến”, Anh Thư dường như vẫn chưa nguôi bức xúc. Thậm chí chân dài 8X còn có động thái đầy quyết liệt. Cô nói: “Chị nói thẳng luôn, em cắt hợp đồng với chị ngay lập tức”. Sau đó, Anh Thư rời khỏi set quay hình khiến mọi người hoang mang.

Không khí càng trở nên nặng nề khi những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện cùng loạt bức xúc đến từ H’Hen Niê: “Tôi là người không đi đúng luật, suốt ngày cứ đòi cái này đòi cái kia...?! Tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Tên tôi là Hen chứ tôi không có hèn”. Phát ngôn đầy ẩn ý lập tức khiến khán giả đặt nghi vấn liệu những lời đáp trả này có bắt nguồn từ chính những tranh luận giữa cô và siêu mẫu Anh Thư.

Trước đó, H'Hen Niê cho biết mình sẽ "chiến" hết mình khi đến với The Face Vietnam. Thay vì hơn thua hay cố tình tạo drama, người đẹp khẳng định bản thân biết mình đang bảo vệ điều gì, đồng thời khẳng định dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. "Tôi có thể hiền, có thể nhạt trong cuộc sống thường ngày nhưng khi làm việc, tôi luôn tập trung và không có chuyện dễ dãi với bản thân. Đó cũng là tinh thần mà tôi mang đến The Face Vietnam năm nay", mỹ nhân Ê Đê bày tỏ.