Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong 'The Face Vietnam'

Trải qua các vòng tuyển chọn, ban tổ chức The Face Vietnam 2026 tìm ra 37 thí sinh nổi bật bước tiếp vào vòng trong. Trong số những gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội, cô gái Tày - Nông Thị Hằng nhận được sự quan tâm bởi sắc vóc nổi bật.
Cô gái Tày gây chú ý ở 'The Face Vietnam' là ai?
Nông Thị Hằng sinh năm 2002, tốt nghiệp Đại học Thương Mại. Sở hữu lợi thế về sắc vóc cùng phong cách thời trang ấn tượng, cô gái Tày hiện đang hoạt động trong vai trò người mẫu. Đây được xem là lợi thế của cô khi đến với The Face Vietnam khi có kinh nghiệm chụp ảnh, đồng thời không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau.
Trước khi đến với sân chơi thực tế về người mẫu, Nông Thị Hằng từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026, diện trang phục đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Người đẹp 10X cũng từng xuất hiện trong một số dự án giải trí như phim hài Làng ế vợ và MV Rất lâu rồi mới khóc của Minh Vương M4U.
Màn "lột xác" của Nông Thị Hằng tại buổi công bố top 37
Ảnh: BTC
Ngay từ vòng casting The Face Vietnam, cô đã tạo dấu ấn với hình ảnh cô gái dân tộc Tày trong trang phục truyền thống đến sự lột xác qua từng thử thách. Tại sự kiện ra mắt top 37, Nông Thị Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ cùng sự tự tin khi giới thiệu bản thân. Với thông điệp “không ngừng học hỏi, bứt phá bản thân”, Nông Thị Hằng được kỳ vọng sẽ ghi tên mình vào top 18 của The Face Vietnam 2026.
Ngoài Nông Thị Hằng, cuộc thi còn quy tụ nhiều gương mặt như Ánh Vy, Lý Tú Chi, Huỳnh Nhựt, Xuân Thắng, Mai Bảo Vinh... Chương trình dự kiến lên sóng tập đầu tiên lúc 20 giờ ngày 4.10 trên VTV9.
Thí sinh Henri Đinh và Nguyễn Xuân Thắng gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ
Ảnh: BTC
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