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    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong 'The Face Vietnam'

    Thạch Anh
    Thạch Anh

    Nông Thị Hằng ghi tên mình vào top 30 'The Face Vietnam 2026'. Cô sẽ cạnh tranh cùng nhiều gương mặt khác như Ngụy Thùy Linh, Ánh Vy, Xuân Thắng... trong hành trình chinh phục danh hiệu quán quân.

    Trải qua các vòng tuyển chọn, ban tổ chức The Face Vietnam 2026 tìm ra 37 thí sinh nổi bật bước tiếp vào vòng trong. Trong số những gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội, cô gái Tày - Nông Thị Hằng nhận được sự quan tâm bởi sắc vóc nổi bật.

    Cô gái Tày gây chú ý ở 'The Face Vietnam' là ai?

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 1.

    Nông Thị Hằng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh

    Ảnh: BTC

    Nông Thị Hằng sinh năm 2002, tốt nghiệp Đại học Thương Mại. Sở hữu lợi thế về sắc vóc cùng phong cách thời trang ấn tượng, cô gái Tày hiện đang hoạt động trong vai trò người mẫu. Đây được xem là lợi thế của cô khi đến với The Face Vietnam khi có kinh nghiệm chụp ảnh, đồng thời không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau.

    Trước khi đến với sân chơi thực tế về người mẫu, Nông Thị Hằng từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026, diện trang phục đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Người đẹp 10X cũng từng xuất hiện trong một số dự án giải trí như phim hài Làng ế vợ và MV Rất lâu rồi mới khóc của Minh Vương M4U.

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 2.
    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 3.

    Màn "lột xác" của Nông Thị Hằng tại buổi công bố top 37

    Ảnh: BTC

    Ngay từ vòng casting The Face Vietnam, cô đã tạo dấu ấn với hình ảnh cô gái dân tộc Tày trong trang phục truyền thống đến sự lột xác qua từng thử thách. Tại sự kiện ra mắt top 37, Nông Thị Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ cùng sự tự tin khi giới thiệu bản thân. Với thông điệp “không ngừng học hỏi, bứt phá bản thân”, Nông Thị Hằng được kỳ vọng sẽ ghi tên mình vào top 18 của The Face Vietnam 2026.

    Ngoài Nông Thị Hằng, cuộc thi còn quy tụ nhiều gương mặt như Ánh Vy, Lý Tú Chi, Huỳnh Nhựt, Xuân Thắng, Mai Bảo Vinh... Chương trình dự kiến lên sóng tập đầu tiên lúc 20 giờ ngày 4.10 trên VTV9. 

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 4.

    Ánh Vy là KOL sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Cô từng chiến thắng tại bình chọn của The Face Vietnam 2026. Nữ ứng viên sở hữu chiều cao 1,62 m cùng số đo ba vòng 78-62-86

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 5.

    Lê Thị Giang sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,71 m cùng số đo ba vòng 81-63-96. Tại sự kiện công bố top 37, người đẹp gây bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 6.

    Lý Tú Chi ghi điểm bởi vẻ đẹp ngọt ngào, từng thử sức ở một cuộc thi hoa hậu trước khi đến với The Face Vietnam 2026. Cô sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 84-67-97

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 7.

    Dù chỉ cao 1,58 m nhưng Ngụy Thùy Linh nổi bật nhờ hình thể săn chắc với số đo ba vòng 83-60-90. Hoạt động với vai trò ca sĩ, nhiều người cho rằng bản lĩnh sân khấu là thế mạnh của cô gái sinh năm 1995 khi đến với chương trình thực tế này

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 8.

    Nguyễn Huỳnh Nhựt sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo hình thể 86-70-91. Trước khi đến với The Face Vietnam 2026, anh là một nhà sáng tạo nội dung, đồng thời tham gia diễn xuất ở sân khấu kịch cũng như phim điện ảnh

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 9.
    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 10.

    Thí sinh Henri Đinh và Nguyễn Xuân Thắng gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 11.

    Hoàng Sơn là một trong những gương mặt mới được kỳ vọng tạo nên bất ngờ khi sở hữu gương mặt sáng cùng chiều cao 1,9 m. Anh chia sẻ bản thân đến với The Face Vietnam 2026 với mong muốn hoàn thiện bản thân, trở thành người mẫu chuyên nghiệp

    Ảnh: BTC

    Nhan sắc cô gái Tày gây chú ý trong The Face Vietnam - Ảnh 12.

    Mai Bảo Vinh sinh năm 1998, cao 1,81 m. Anh là nhà sáng tạo nội dung, đồng thời là gương mặt quen thuộc của vở diễn Đảo hoa hậu

    Ảnh: BTC

     

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