Anh Thư nổi giận chất vấn NSX, H'Hen Niê đáp trả khi bị nghi gian lận

Tập 5 The Face Vietnam lên sóng với màn tranh tài của top 15 thí sinh bước vào thử thách quay clip quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm. Bên cạnh việc Hồng Linh (đội Anh Thư) và Trường Giang (đội H’Hen Niê) bị loại, màn tranh cãi giữa dàn huấn luyện viên cũng được nhiều người quan tâm.

Tranh cãi gay gắt giữa Anh Thư - H'Hen Niê

Màn chất vấn căng thẳng giữa các huấn luyện viên Ảnh: NSX

Cụ thể, sau buổi đánh giá và loại, đội của Võ Hoàng Yến được công bố giành chiến thắng. Sau đó, Anh Thư đề nghị gặp nhà sản xuất để giải quyết những khúc mắc. Nữ siêu mẫu 8X cho rằng ê kíp của mình quay được khoảnh khắc H’Hen Niê cùng các cộng sự xem được những hình ảnh từ monitor thông qua iPad, đồng thời đặt vấn đề về tính công tâm, đúng luật của chương trình.

Không chỉ yêu cầu nhà sản xuất làm rõ quyền theo dõi monitor của ê kíp các huấn luyện viên, Anh Thư còn đặt nghi vấn H’Hen Niê sử dụng tai nghe để liên lạc với người dựng hay không? Trở thành tâm điểm của loạt chất vấn gay gắt, H’Hen Niê vẫn kiên quyết khẳng định không gian lận, đồng thời tuyên bố: “Em tên Hen, chứ em không có hèn”. Trước vụ việc này, nhà sản xuất cho biết sẽ quán triệt kỹ hơn ở những vòng sau.

H'Hen Niê bật khóc nức nở khi đứng trước nguy cơ mất đi "gà chiến" Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, Anh Thư cho rằng với những luật lệ trong chương trình, cần có văn bản cụ thể gửi cho huấn luyện viên. “Tôi nói không phải để thay đổi kết quả, tôi nói cho những tập sau, nếu có luật này nên thay đổi vì tội cho thí sinh”, cô nói. Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: “Khi chúng tôi đưa ra luật, nếu mọi người muốn ý kiến thì phải có ý kiến. Chúng tôi cũng rất thương thí sinh”. Người đại diện cho biết đây cũng là vấn đề cả hai bên đều rút kinh nghiệm. Sau vụ việc trước đó, phía nhà sản xuất đã in đề bài, thể lệ để các huấn luyện viên nắm rõ.

Anh Thư nói thêm với người đại diện: “Chị em mình biết nhau từ mùa trước và có sự thân tình. Nhưng em không thể vì vậy mà em ép team chị. Nếu em cảm thấy áp lực khi chơi chung với chị từ trước và chứng minh sự minh bạch với 2 đội còn lại, một là em cắt hợp đồng với chị ngay lập tức, còn không thì phải công bằng với 3 đội”.

Nữ siêu mẫu 8X cho biết sau khi chọn thí sinh vào phòng loại, cô xin phép vắng mặt ở buổi ghi hình này. Theo Anh Thư, lý do cô chọn nói ra vì muốn bảo vệ các thí sinh. Diễn viên Tuyết nhiệt đới nói việc cô bỏ về không phải vì tức giận mà vì cảm thấy cơ thể quá tải nên muốn dành thời gian cân bằng lại sức khỏe, tinh thần.

Ai dừng chân ở The Face Vietnam?

Võ Hoàng Yến loại Hồng Linh và Trường Giang sau khi giành chiến thắng ở tập 5 Ảnh: NSX

Giành chiến thắng trong thử thách chính và có cơ hội loại thí sinh, Võ Hoàng Yến không giấu được sự phẫn nộ trước quyết định sử dụng hình thức bốc thăm của H’Hen Niê, khiến một ứng viên mạnh như Xuân Thắng phải đối diện nguy cơ phải ra về. Để đáp trả, cô quyết định dùng chính cách thức này, yêu cầu H’Hen Niê bốc thăm và loại trực tiếp thí sinh có tên được chọn. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lập tức từ chối, đồng thời bật khóc nức nở.

Sau khi cân nhắc, Võ Hoàng Yến giao một thử thách yêu cầu 4 thí sinh gồm Hồng Linh, Hải Yến (đội Anh Thư) và Xuân Thắng, Trường Giang (đội H’Hen Niê) phải thực hiện để thuyết phục mình. Chứng kiến phần tranh tài của đàn em, cô quyết định trao cơ hội để Hải Yến và Xuân Thắng tiếp tục đồng hành cùng The Face Vietnam 2026.

Theo ghi nhận, sau khi tập 5 lên sóng, màn tranh luận gay gắt giữa H’Hen Niê và Anh Thư trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng trước việc người đẹp sinh năm 1992 chọn người vào phòng loại bằng hình thức bốc thăm may rủi. Nhiều ý kiến cho rằng H’Hen Niê cần quyết liệt hơn ở show thực tế này thay vì giữ hình ảnh “hoa hậu thân thiện”.