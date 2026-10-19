H'Hen Niê khóc nức nở, Võ Hoàng Yến ngất xỉu khi bị Anh Thư loại trò cưng

Trong tập 3 The Face Vietnam, 18 thí sinh thuộc 3 huấn luyện viên gồm Anh Thư, Võ Hoàng Yến, H’Hen Niê bước vào quá trình huấn luyện về kỹ năng diễn xuất, dưới sự hỗ trợ của nghệ sĩ Cát Phượng. Sau đó, họ bước vào thử thách vận dụng khả năng nhập vai, sáng tạo để thực hiện một clip quảng bá sản phẩm. Thử thách càng thêm áp lực khi các huấn luyện viên không được chỉ đạo thí sinh trong 5 phút đầu tiên, và 3 đội sẽ có 180 phút để dựng và hoàn thiện video.

Các thí sinh học hỏi về khả năng biểu đạt cảm xúc cùng với nghệ sĩ Cát Phượng Ảnh: NSX

Đáng chú ý, ở phần thuyết trình về clip, siêu mẫu Anh Thư gây bất ngờ khi để thí sinh Lãnh Thanh đại diện nhận xét. Quyết định này của cô khiến H’Hen Niê không hài lòng, bày tỏ thắc mắc: “Em ngồi chung với chị mà, chị không tôn trọng em à”. Giải đáp cho lựa chọn của mình, Anh Thư cho biết Lãnh Thanh có 10 năm kinh nghiệm trong nghệ thuật nên: “Tôi quyết định cho bạn đại diện chia sẻ, còn sản phẩm thì ai nhìn vào cũng thấy”.

Sau khi cân nhắc, đại diện nhãn hàng chọn clip của đội Anh Thư, giúp nữ siêu mẫu bảo vệ được 6 thành viên trong đội, đồng thời giành quyền loại người ở tập này. Trong khi đó, H’Hen Niê chọn Huỳnh Nhựt, Xuân Thắng, còn Giang Lê và Minh Anh là thành viên được Võ Hoàng Yến chọn vào phòng loại.

Đội huấn luyện viên Anh Thư đã mang về chiến thắng ngoạn mục trong phần thử thách chính Ảnh: NSX

H'Hen Niê khóc nức nở trong phòng loại trừ

Anh Thư cho rằng đây không phải là những gương mặt có phần thể hiện tệ, nhưng lại bị huấn luyện viên chọn vào phòng loại. Cô chất vấn Huỳnh Nhựt rằng: “Có phải em tự xin vào phòng loại để bảo vệ các thành viên khác trong đội của mình?”. Sau khi cân nhắc, Anh Thư quyết định cho H’Hen Niê vào phòng loại, đồng thời trao cho đàn em cơ hội được chọn một thí sinh trong đội được an toàn.

Trước lựa chọn này, H’Hen Niê bật khóc mong đàn chị cho mình bảo vệ 2 thành viên của đội. Tuy nhiên, Anh Thư cho rằng việc đưa ra quyết định như vậy sẽ không công bằng với đội của Võ Hoàng Yến.

Thừa nhận đây là lựa chọn khó, H’Hen Niê cho rằng diễn viên Tuyết nhiệt đới đã có quyết định từ trước, nhưng vẫn “dắt mình đi vòng vòng”. Trong khi đó, Anh Thư lại cho rằng đàn em đang không muốn thí sinh nhìn thấy mình thiên vị ai. “Nếu tôi chơi chiêu, tôi sẽ tiễn 2 bạn từng giành vé vàng ra về”, cô nhấn mạnh.

H'Hen Niê bật khóc khi phải lựa chọn 1 thành viên rời khỏi phòng loại Ảnh: NSX

Sau khi cân nhắc, H’Hen Niê quyết định lựa chọn Xuân Thắng bước tiếp với hành trình The Face Vietnam. Trong khi đó, 3 thí sinh còn lại tiếp tục đón nhận thử thách tạo dáng từ phía Anh Thư. Theo dõi phần thể hiện của các thí sinh, Anh Thư quyết định chọn Minh Anh (đội Võ Hoàng Yến) bước tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc Huỳnh Nhựt và Giang Lê phải nói lời chia tay chương trình.

Đón nhận kết quả này, Võ Hoàng Yến ôm chầm lấy Minh Anh bật khóc nức nở, thậm chí ngất xỉu sau khi rời khỏi phòng chờ. Về phần Anh Thư, cô chia sẻ về quyết định loại người: “Khi bước vào phòng loại rất áp lực. Trong cuộc thi, tôi nghĩ điều cần nhất là phong độ. Chúng ta có nhiều tiềm năng nhưng đi được bao xa thì phải xem bạn nào có phong độ tốt nhất”, cô nói.