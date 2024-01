Anh trai của sao trẻ đội tuyển Việt Nam tại giải Thanh Niên sinh viên

Trận đấu ở lượt trận cuối cùng của nhóm 1 diễn ra tối qua (14.1) giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (GTVT TP.HCM) là màn rượt đuổi tỷ số rất kịch tính. Đội Trường ĐH GTVT TP.HCM có 2 lần vượt lên dẫn bàn. Trong đó, bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt của Nguyễn Hoài An ở hiệp 2 giúp đội Trường ĐH GTVT TP.HCM nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ cuối cùng, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Qua đó, đội Trường GTVT TP.HCM đánh rơi tấm vé góp mặt ở vòng play-off đầy tiếc nuối.



Khi đã ở rất gần nhưng cuối cùng lại để tuột khỏi tay suất đá play-off khu vực TP.HCM, Hoài An buồn bã: "Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, khi không thể góp mặt ở vòng play-off để tranh vé vào vòng chung kết giải Thanh Niên sinh viện. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sai lầm phút cuối khiến đội bị thủng lưới và rốt cuộc phải dừng chân".

Nguyễn Hoài An tại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO NHẬT THỊNH

Hoài An hiện là sinh viên năm cuối, theo học ngành Điện của Trường ĐH GTVT TP.HCM. Chính vì vậy, sự tiếc nuối đối với anh còn gấp nhiều lần, khi chàng tiền đạo này không còn cơ hội để cùng đội bóng của trường tham dự mùa giải năm sau.

Chân sút sinh năm 2001 là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Trường ĐH GTVT TP.HCM. Sau 3 trận vòng bảng, anh đóng góp đến 4 bàn thắng. Đáng chú ý, Hoài An chính là anh ruột của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (đang khoác áo CLB PVF-CAND và thường được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier).

Hoài An (thứ 2 từ trái qua) và Thanh Nhàn (số 33) cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại giải U.19 quốc gia 2021 ở sân Bình Dương NVCC

Khi nhắc đến mối quan hệ với sao trẻ đội tuyển Việt Nam, Hoài An tiết lộ: "Tôi và em trai thường xuyên liên lạc và quan tâm lẫn nhau. Bất cứ khi có giải đấu nào, cả 2 luôn chia sẻ và cùng nhau động viên để thi đấu tốt, chúc nhau ghi bàn. Hai anh em ngày nào cũng tâm sự".

Hoài An cho biết, anh cảm thấy rất tiếc nuối cho em trai khi không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2023 tại Qatar. "Trước khi chốt đội hình đi đá Asian Cup 2023 thì Nhàn bị lật sơ mi. Khi vừa về, tôi thấy chân Nhàn thì bản thân rất xót. Cổ chân bầm tím, sưng to. Tôi cũng là người chơi đá bóng, từng trải qua cảm giác đó nên rất hiểu", Hoài An chia sẻ.

Hoài An vừa cùng CLB Định Hướng Phú Nhuận giành quyền thăng hạng lên giải hạng nhì NHẬT THỊNH

Nguyễn Hoài An có thể sẽ tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai gần. Trong năm 2023, anh khoác áo CLB Định Hướng Phú Nhuận thi đấu ở giải hạng 3 và giành quyền thăng hạng lên giải hạng nhì.